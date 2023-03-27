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  4. ШЕЛАЕВ: «Англичане были уверены в своих силах, в своем превосходстве»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 02:39 | Обновлено 27 марта 2023, 02:46
36
0

ШЕЛАЕВ: «Англичане были уверены в своих силах, в своем превосходстве»

Экс-хавбек сборной Украины – о поражении команды от Англии

27 марта 2023, 02:39 | Обновлено 27 марта 2023, 02:46
36
0
ШЕЛАЕВ: «Англичане были уверены в своих силах, в своем превосходстве»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев дал оценку матчу отбора на Евро-2024 между командами Англии и Украины, в котором сине-желтые уступили со счетом 0:2.

«Не нужно даже смотреть статистические данные этой встречи, все было видно на футбольном поле. Мы вполне могли проиграть крупнее. Четыре или пять пропущенных мячей сделали бы всем нам больнее, а так всего 0:2. Не так грустно, и не сильно стыдно. Победа англичан закономерна, тут не о чем дискутировать.

Англия не бросила играть, забив два гола, она не очень-то и начала играть изначально. Хозяева были уверены в своих силах, в своем превосходстве. С первых минут не было динамики у англичан, агрессии. Спокойно забив два мяча, они ждали своих моментов дальше. Если бы они захотели улучшить свою разницу мячей в групповом турнире, то с легкостью это бы сделали», – рассказал Шелаев.

Сборная Украины свой следующий матч в квалификации чемпионата Европы 2024 года проведет 16 июня с командой Северной Македонии.

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Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Олег Шелаев Англия - Украина
Источник Sportarena
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