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30 марта 2023, 00:41 | Обновлено 30 марта 2023, 00:50
131
0

ВИДЕО. Как юниорская сборная Украины U-19 проиграла ключевой матч Дании

Сине-желтые не сумели выйти в финальную часть чемпионата Европы

30 марта 2023, 00:41 | Обновлено 30 марта 2023, 00:50
131
0
ВИДЕО. Как юниорская сборная Украины U-19 проиграла ключевой матч Дании
УАФ

Сборная Украины U-19 под руководством Сергея Нагорняка неудачно выступила в элит-раунде квалификации Евро-2023 U-19.

В ключевом матче сине-желтые уступили Дании (1:2), потеряв шансы выйти в финальную часть чемпионата Европы.

Квалификация Евро-2023 U-23

Группа 3, 2-й тур

Украина U-19 – Дания U-19 – 1:2

Голы: Царенко, 31 – Доргу, 45, Сертдемир, 51

Видеообзор матча

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Сергей Нагорняк сборная Дании по футболу U-19 Украина - Дания Евро-2023 U-19 видео голов и обзор сборная Украины по футболу U-19
Источник Sport.ua
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