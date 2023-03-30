Молодежные турниры30 марта 2023, 00:41 | Обновлено 30 марта 2023, 00:50
131
0
ВИДЕО. Как юниорская сборная Украины U-19 проиграла ключевой матч Дании
Сине-желтые не сумели выйти в финальную часть чемпионата Европы
30 марта 2023, 00:41 | Обновлено 30 марта 2023, 00:50
131
0
Сборная Украины U-19 под руководством Сергея Нагорняка неудачно выступила в элит-раунде квалификации Евро-2023 U-19.
В ключевом матче сине-желтые уступили Дании (1:2), потеряв шансы выйти в финальную часть чемпионата Европы.
Квалификация Евро-2023 U-23
Группа 3, 2-й тур
Украина U-19 – Дания U-19 – 1:2
Голы: Царенко, 31 – Доргу, 45, Сертдемир, 51
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 марта 2023, 21:48 7
32-летняя румынка добыла самую высокорейтинговую победу в карьере
Художественная гимнастика | 29 марта 2023, 10:40 0
Неоценимая потеря в олимпийской семье
Бокс | 29.03.2023, 11:37
Футбол | 29.03.2023, 23:23
Футбол | 29.03.2023, 07:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.03.2023, 17:45 6
28.03.2023, 18:35 124
29.03.2023, 05:20 2
28.03.2023, 03:21 10
29.03.2023, 10:10 5
28.03.2023, 10:16 21
29.03.2023, 00:23 9
28.03.2023, 07:53 2