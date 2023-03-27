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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Англия должна стремиться к победе в каждом матче»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 01:36 | Обновлено 27 марта 2023, 01:37
96
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Англия должна стремиться к победе в каждом матче»

Английский полузащитник – о матче с Украиной

27 марта 2023, 01:36 | Обновлено 27 марта 2023, 01:37
96
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Англия должна стремиться к победе в каждом матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем дал оценку игре квалификации чемпионата Европы 2024 года со сборной Украины, в которой родоначальники футбола добились победы со счетом 2:0.

«Важно, что после хорошего результата в Италии мы победили сегодня вечером. Это приятно.

Кажется, что у нас действительно хорошая атмосфера в раздевалке. Мы хотим проявить себя с лучшей стороны. Нам нужно быть лучше во всех аспектах игры, и я думаю, что мы добиваемся этого на данный момент.

Мы должны стремиться к победе в каждой игре. Вы устанавливаете для себя стандарт и ожидания, и важно, чтобы вы им соответствовали. Мы должны продолжать так действовать до конца квалификационной кампании», – признался Беллингем.

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Джуд Беллингем Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина
Источник BBC
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