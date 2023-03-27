Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Англия должна стремиться к победе в каждом матче»
Английский полузащитник – о матче с Украиной
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем дал оценку игре квалификации чемпионата Европы 2024 года со сборной Украины, в которой родоначальники футбола добились победы со счетом 2:0.
«Важно, что после хорошего результата в Италии мы победили сегодня вечером. Это приятно.
Кажется, что у нас действительно хорошая атмосфера в раздевалке. Мы хотим проявить себя с лучшей стороны. Нам нужно быть лучше во всех аспектах игры, и я думаю, что мы добиваемся этого на данный момент.
Мы должны стремиться к победе в каждой игре. Вы устанавливаете для себя стандарт и ожидания, и важно, чтобы вы им соответствовали. Мы должны продолжать так действовать до конца квалификационной кампании», – признался Беллингем.
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