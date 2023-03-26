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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 23:33 | Обновлено 26 марта 2023, 23:45
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ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан

Сине-желтые на «Уэмбли» проиграли стартовый матч квалификации Евро-2024

26 марта 2023, 23:33 | Обновлено 26 марта 2023, 23:45
301
0
ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

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Это был первый официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня.

Сине-желтые пропустили два мяча за три минуты. Гарри Кейн и Букайо Сака забили два гола в ворота сборной Украины в конце первого тайма.

Англия набрала 6 очков и лидирует в группе C. Украина идет пока без набранных очков.

Квалификация Евро-2024

Группа C. 2-й тур, 26 марта

19:00. Англия – Украина – 2:0

Голы: Кейн, 37, Сака, 40

ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан

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Источник Sport.ua
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