ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан
Сине-желтые на «Уэмбли» проиграли стартовый матч квалификации Евро-2024
26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).
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Это был первый официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня.
Сине-желтые пропустили два мяча за три минуты. Гарри Кейн и Букайо Сака забили два гола в ворота сборной Украины в конце первого тайма.
Англия набрала 6 очков и лидирует в группе C. Украина идет пока без набранных очков.
Квалификация Евро-2024
Группа C. 2-й тур, 26 марта
19:00. Англия – Украина – 2:0
Голы: Кейн, 37, Сака, 40
ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан
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