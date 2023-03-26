Сборная Украины восьмой раз в истории уступила в первом матче года

После 6-летнего перерыва сборная Украины восьмой раз в истории потерпела поражение в первом матче года. В четырех случаях наша команда допускала осечку на старте в товарищеских играх, в трех – в чемпионатах Европы, в одном – в чемпионатах мира.

В свою очередь Руслан Ротань, дебютировавший у руля сборной, стал четвертым тренером после Виктора Прокопенко, Анатолия Конькова и Леонида Буряка, чьи подопечные проиграли в премьерной игре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Поражения сборной Украины в первых матчах года

Дата Ранг Город Соперник Счет Тренер 29.04.1992 ТМ Ужгород Венгрия 1:3 Виктор ПРОКОПЕНКО 15.03.1994 ТМ Хайфа Израиль 0:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ 25.03.1995 ЧЕ Загреб Хорватия 0:4 Анатолий КОНЬКОВ 15.07.1998 ТМ Киев Польша 1:2 Йожеф САБО 21.03.2002 ТМ Осака Япония 0:1 Леонид БУРЯК 27.03.2015 ЧЕ Севилья Испания 0:1 Михаил ФОМЕНКО 24.03.2017 ЧМ Загреб Хорватия 0:1 Андрей ШЕВЧЕНКО 26.03.2023 ЧЕ Лондон Англия 0:3 Руслан РОТАНЬ

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.