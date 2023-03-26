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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2023, 22:50 | Обновлено 26 марта 2023, 22:54
209
0

Сборная Украины восьмой раз в истории уступила в первом матче года

Украинцы не проигрывали на старте с 2017 года

26 марта 2023, 22:50 | Обновлено 26 марта 2023, 22:54
209
0
Сборная Украины восьмой раз в истории уступила в первом матче года
Getty Images/Global Images Ukraine

После 6-летнего перерыва сборная Украины восьмой раз в истории потерпела поражение в первом матче года. В четырех случаях наша команда допускала осечку на старте в товарищеских играх, в трех – в чемпионатах Европы, в одном – в чемпионатах мира.

В свою очередь Руслан Ротань, дебютировавший у руля сборной, стал четвертым тренером после Виктора Прокопенко, Анатолия Конькова и Леонида Буряка, чьи подопечные проиграли в премьерной игре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Поражения сборной Украины в первых матчах года

Дата

Ранг

Город

Соперник

Счет

Тренер

29.04.1992

ТМ

Ужгород

Венгрия

1:3

Виктор ПРОКОПЕНКО

15.03.1994

ТМ

Хайфа

Израиль

0:1

Олег БАЗИЛЕВИЧ

25.03.1995

ЧЕ

Загреб

Хорватия

0:4

Анатолий КОНЬКОВ

15.07.1998

ТМ

Киев

Польша

1:2

Йожеф САБО

21.03.2002

ТМ

Осака

Япония

0:1

Леонид БУРЯК

27.03.2015

ЧЕ

Севилья

Испания

0:1

Михаил ФОМЕНКО

24.03.2017

ЧМ

Загреб

Хорватия

0:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

26.03.2023

ЧЕ

Лондон

Англия

0:3

Руслан РОТАНЬ

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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