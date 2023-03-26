Сборная Украины восьмой раз в истории уступила в первом матче года
Украинцы не проигрывали на старте с 2017 года
После 6-летнего перерыва сборная Украины восьмой раз в истории потерпела поражение в первом матче года. В четырех случаях наша команда допускала осечку на старте в товарищеских играх, в трех – в чемпионатах Европы, в одном – в чемпионатах мира.
В свою очередь Руслан Ротань, дебютировавший у руля сборной, стал четвертым тренером после Виктора Прокопенко, Анатолия Конькова и Леонида Буряка, чьи подопечные проиграли в премьерной игре.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Поражения сборной Украины в первых матчах года
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Ужгород
|
Венгрия
|
1:3
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
15.03.1994
|
ТМ
|
Хайфа
|
Израиль
|
0:1
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Загреб
|
Хорватия
|
0:4
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
15.07.1998
|
ТМ
|
Киев
|
Польша
|
1:2
|
Йожеф САБО
|
21.03.2002
|
ТМ
|
Осака
|
Япония
|
0:1
|
Леонид БУРЯК
|
27.03.2015
|
ЧЕ
|
Севилья
|
Испания
|
0:1
|
Михаил ФОМЕНКО
|
24.03.2017
|
ЧМ
|
Загреб
|
Хорватия
|
0:1
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
26.03.2023
|
ЧЕ
|
Лондон
|
Англия
|
0:3
|
Руслан РОТАНЬ
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024
Специалист сетует на недостаток времени для изучения команды