Англия входит в тройку самых неудобных соперников сборной Украины

Матч на «Уэмбли» (0:2) лишний раз подчеркнул, что Англия является одним из самых неудобных соперников для украинской сборной. В 9 встречах с «Тремя львами» наша национальная дружина потерпела 6 поражений, довольствовавшись лишь одной победой, всего 3 мяча забила, пропустив при этом 15. С командами, с которыми украинцы играли не менее 5 раз, худшие показатели наша сборная имеет только с Италией и Германией.

Между тем проигрыш англичанам стал для Украины 80-м за все годы. 31 раз украинцы уступали соперникам в товарищеских поединках, 25 – в чемпионатах Европы, 16 – в чемпионатах мира, 5 – в Лиге наций, 3 – на международных турнирах. 45 поражений сборная потерпела в гостях, 22 – дома и 13 – на нейтральных полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 5 матчей)