Англия входит в тройку самых неудобных соперников сборной Украины
Сборная Украины потерпела 80-е поражение в истории
Матч на «Уэмбли» (0:2) лишний раз подчеркнул, что Англия является одним из самых неудобных соперников для украинской сборной. В 9 встречах с «Тремя львами» наша национальная дружина потерпела 6 поражений, довольствовавшись лишь одной победой, всего 3 мяча забила, пропустив при этом 15. С командами, с которыми украинцы играли не менее 5 раз, худшие показатели наша сборная имеет только с Италией и Германией.
Между тем проигрыш англичанам стал для Украины 80-м за все годы. 31 раз украинцы уступали соперникам в товарищеских поединках, 25 – в чемпионатах Европы, 16 – в чемпионатах мира, 5 – в Лиге наций, 3 – на международных турнирах. 45 поражений сборная потерпела в гостях, 22 – дома и 13 – на нейтральных полях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые неудобные соперники сборной Украины
(не менее 5 матчей)
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Италия
|
8
|
0
|
2
|
6
|
3-15
|
2
|
8,3
|
Германия
|
8
|
0
|
3
|
5
|
7-17
|
3
|
12,5
|
Англия
|
9
|
1
|
2
|
6
|
3-15
|
5
|
18,5
|
Испания
|
7
|
1
|
1
|
5
|
4-14
|
4
|
19,0
|
Франция
|
12
|
1
|
5
|
6
|
8-23
|
8
|
22,2
|
Хорватия
|
9
|
1
|
3
|
5
|
5-15
|
6
|
22,2
|
Турция
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9-11
|
6
|
33,3
|
Словения
|
6
|
1
|
3
|
2
|
7-7
|
6
|
33,3
|
Румыния
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10-14
|
7
|
38,9
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