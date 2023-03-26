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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2023, 22:42 | Обновлено 26 марта 2023, 22:48
390
0

Англия входит в тройку самых неудобных соперников сборной Украины

Сборная Украины потерпела 80-е поражение в истории

26 марта 2023, 22:42 | Обновлено 26 марта 2023, 22:48
390
0
Англия входит в тройку самых неудобных соперников сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч на «Уэмбли» (0:2) лишний раз подчеркнул, что Англия является одним из самых неудобных соперников для украинской сборной. В 9 встречах с «Тремя львами» наша национальная дружина потерпела 6 поражений, довольствовавшись лишь одной победой, всего 3 мяча забила, пропустив при этом 15. С командами, с которыми украинцы играли не менее 5 раз, худшие показатели наша сборная имеет только с Италией и Германией.

Между тем проигрыш англичанам стал для Украины 80-м за все годы. 31 раз украинцы уступали соперникам в товарищеских поединках, 25 – в чемпионатах Европы, 16 – в чемпионатах мира, 5 – в Лиге наций, 3 – на международных турнирах. 45 поражений сборная потерпела в гостях, 22 – дома и 13 – на нейтральных полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 5 матчей)

Соперник

И

В

Н

П

М

О

%

Италия

8

0

2

6

3-15

2

8,3

Германия

8

0

3

5

7-17

3

12,5

Англия

9

1

2

6

3-15

5

18,5

Испания

7

1

1

5

4-14

4

19,0

Франция

12

1

5

6

8-23

8

22,2

Хорватия

9

1

3

5

5-15

6

22,2

Турция

9

2

3

4

9-11

6

33,3

Словения

6

1

3

2

7-7

6

33,3

Румыния

6

2

1

3

10-14

7

38,9

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Источник Sport.ua
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