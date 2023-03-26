26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

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Защитник сине-желтых Эдуард Соболь рассказал о причинах поражения:

«Жаль, что сегодня проиграли. Установка от тренера была – не бояться на поле играть в футбол, показывать то, что отрабатывали на тренировках.

Я считаю, что иногда мы очень хорошо выходили из обороны, но пропустили два мяча и пытались отыграться. Впереди много поединков, и будем добиваться результатов.

Матч был полезен, уверен, что мы его разберем и увидим ошибки. Будем улучшать нашу игру и двигаться дальше.

Если сравнивать с Евро-2020, Англия осталась очень хорошей командой. Но я считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлый раз, было много хороших моментов. Нам есть над чем работать, и мы будем совершенствоваться.

Конечно, чувствовали поддержку болельщиков, очень благодарны им за это. Я уверен, что мы будем еще радовать их результатами».