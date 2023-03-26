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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 22:52 | Обновлено 26 марта 2023, 23:12
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6

СОБОЛЬ: «Установка от тренера была – не бояться на поле играть в футбол»

Защитник сине-желтых рассказал о причинах поражения в Англии

26 марта 2023, 22:52 | Обновлено 26 марта 2023, 23:12
555
6
СОБОЛЬ: «Установка от тренера была – не бояться на поле играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Защитник сине-желтых Эдуард Соболь рассказал о причинах поражения:

«Жаль, что сегодня проиграли. Установка от тренера была – не бояться на поле играть в футбол, показывать то, что отрабатывали на тренировках.

Я считаю, что иногда мы очень хорошо выходили из обороны, но пропустили два мяча и пытались отыграться. Впереди много поединков, и будем добиваться результатов.

Матч был полезен, уверен, что мы его разберем и увидим ошибки. Будем улучшать нашу игру и двигаться дальше.

Если сравнивать с Евро-2020, Англия осталась очень хорошей командой. Но я считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлый раз, было много хороших моментов. Нам есть над чем работать, и мы будем совершенствоваться.

Конечно, чувствовали поддержку болельщиков, очень благодарны им за это. Я уверен, что мы будем еще радовать их результатами».

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ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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Moonspell
То якого дідька ви боялися грати, професіонали довбані?
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+2
14sergey1953
Бездари!
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+1
antt
Як вони тоді закордоном грають, то й же Соболь! Що тижня треба грати, хоч в нього і не АПЛ.
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0
zzg77
Хорошо хоть не в хоккей!
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0
Деда Крутой
Пан Соболь и Ротань, не боятся играть в футбол можно тогда, когда умеешь играть в него, это истина.
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0
BekXan
Таке враження наче нулові і ми перший раз побачили топ збірну.Я не розумію в нас по спадщині поколінь дістається оця маячня не боятися грати в футбол на полі?Їй богу за це потрібно бити і тренеру і футболістам табло ! Ви що дурня клеєте.
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0
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