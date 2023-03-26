Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Это был 1-й официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня
26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).
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Это был первый официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня.
Сине-желтые пропустили два мяча за три минуты. Гарри Кейн и Букайо Сака забили два гола в ворота сборной Украины в конце первого тайма.
Англия набрала 6 очков и лидирует в группе C. Украина идет пока без набранных очков. В 21:45 сыграют Мальта и Италия.
Из группы в финальный раунд выйдут две лучшие команды. Также будет возможность пробиться на ЧЕ-2024 у команд, занявших высокие места в итоговом рейтинге Лиги наций (Украина финишировала на 22-й позиции).
Квалификация Евро-2024
Группа C. 2-й тур, 26 марта
19:00. Англия – Украина – 2:0
Голы: Кейн, 37, Сака, 40
21:45. Мальта – Италия
Турнирная таблица
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