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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 21:10 | Обновлено 26 марта 2023, 21:32
5127
3

Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C

Это был 1-й официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня

26 марта 2023, 21:10 | Обновлено 26 марта 2023, 21:32
5127
3
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

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Это был первый официальный матч сине-желтых под руководством Руслана Ротаня.

Сине-желтые пропустили два мяча за три минуты. Гарри Кейн и Букайо Сака забили два гола в ворота сборной Украины в конце первого тайма.

Англия набрала 6 очков и лидирует в группе C. Украина идет пока без набранных очков. В 21:45 сыграют Мальта и Италия.

Из группы в финальный раунд выйдут две лучшие команды. Также будет возможность пробиться на ЧЕ-2024 у команд, занявших высокие места в итоговом рейтинге Лиги наций (Украина финишировала на 22-й позиции).

Квалификация Евро-2024

Группа C. 2-й тур, 26 марта

19:00. Англия – Украина – 2:0

Голы: Кейн, 37, Сака, 40

21:45. Мальта – Италия

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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gvs58
Це, звичайно, не місце України, тому що ми повинні піднятися на дві позиції! А ось 3-тє то наше!!! Така правда!
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+1
Springfield
Теперь задачя не проиграть СевМакам и разгромит Мальту 20:0
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0
Slava_Dyatlov
Ну ничего. В июне будет разговорчик с Македонией и с Мальтой, там придется добывать 6 очков, 4 не пойдет. Надеюсь тренер к тому времени будет Ребров. Считаю что он лучший тренер из Украины на данный момент. Кого-бы он не тренировал, он всегда что-то выигрывает и чего-то достигает.
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0
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