Поединок с Англией стал юбилейным для Тараса Степаненко

Поединок с Англией (0:2) стал 50-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал седьмым игроком, достигшим этого рубежа. По 21 матчу Тарас провел в чемпионатах мира и Европы и 8 – в Лиге наций.

Между тем Евро-2024 – это уже 9-й турнир на высшем уровне для Степаненко. Среди наших сборников больше официальных стартов имеют только Андрей Пятов – 11 и Андрей Ярмоленко – 10. В послужном списке Тараса участие в трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022), трех чемпионатах Европы (2016, 2020, 2024) и трех турнирах Лиги наций (2018, 2020, 2022).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок Всего ЧМ ЧЕ ЛН Андрей ШЕВЧЕНКО 74 45 29 - Андрей ПЯТОВ 73 37 29 7 Анатолий ТИМОЩУК 73 45 28 - Андрей ЯРМОЛЕНКО 73 35 27 11 Александр ШОВКОВСКИЙ 57 32 25 - Олег ГУСЕВ 53 32 21 - Тарас СТЕПАНЕНКО 50 21 21 8 Евгений КОНОПЛЯНКА 48 19 24 5 Сергей РЕБРОВ 46 28 18 - Руслан РОТАНЬ 46 30 16 -

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.