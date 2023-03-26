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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2023, 22:34 | Обновлено 26 марта 2023, 22:40
382
0

Поединок с Англией стал юбилейным для Тараса Степаненко

33-летний хавбек провел 50-й матч за сборную в официальных турнирах

26 марта 2023, 22:34 | Обновлено 26 марта 2023, 22:40
382
0
Поединок с Англией стал юбилейным для Тараса Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Англией (0:2) стал 50-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал седьмым игроком, достигшим этого рубежа. По 21 матчу Тарас провел в чемпионатах мира и Европы и 8 – в Лиге наций.

Между тем Евро-2024 – это уже 9-й турнир на высшем уровне для Степаненко. Среди наших сборников больше официальных стартов имеют только Андрей Пятов – 11 и Андрей Ярмоленко – 10. В послужном списке Тараса участие в трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022), трех чемпионатах Европы (2016, 2020, 2024) и трех турнирах Лиги наций (2018, 2020, 2022).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

Андрей ШЕВЧЕНКО

74

45

29

-

Андрей ПЯТОВ

73

37

29

7

Анатолий ТИМОЩУК

73

45

28

-

Андрей ЯРМОЛЕНКО

73

35

27

11

Александр ШОВКОВСКИЙ

57

32

25

-

Олег ГУСЕВ

53

32

21

-

Тарас СТЕПАНЕНКО

50

21

21

8

Евгений КОНОПЛЯНКА

48

19

24

5

Сергей РЕБРОВ

46

28

18

-

Руслан РОТАНЬ

46

30

16

-

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.

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Источник Sport.ua
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