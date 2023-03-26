Поединок с Англией стал юбилейным для Тараса Степаненко
33-летний хавбек провел 50-й матч за сборную в официальных турнирах
Поединок с Англией (0:2) стал 50-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал седьмым игроком, достигшим этого рубежа. По 21 матчу Тарас провел в чемпионатах мира и Европы и 8 – в Лиге наций.
Между тем Евро-2024 – это уже 9-й турнир на высшем уровне для Степаненко. Среди наших сборников больше официальных стартов имеют только Андрей Пятов – 11 и Андрей Ярмоленко – 10. В послужном списке Тараса участие в трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022), трех чемпионатах Европы (2016, 2020, 2024) и трех турнирах Лиги наций (2018, 2020, 2022).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
74
|
45
|
29
|
-
|
Андрей ПЯТОВ
|
73
|
37
|
29
|
7
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
73
|
45
|
28
|
-
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
73
|
35
|
27
|
11
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
57
|
32
|
25
|
-
|
Олег ГУСЕВ
|
53
|
32
|
21
|
-
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
50
|
21
|
21
|
8
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
48
|
19
|
24
|
5
|
Сергей РЕБРОВ
|
46
|
28
|
18
|
-
|
Руслан РОТАНЬ
|
46
|
30
|
16
|
-
ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.
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