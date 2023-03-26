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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2023, 22:19 | Обновлено 26 марта 2023, 22:32
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0

Руслан Ротань вошел в тройку самых молодых тренеров сборной Украины

Матч против Англии он провел в 41 год 148 дней

26 марта 2023, 22:19 | Обновлено 26 марта 2023, 22:32
72
0
Руслан Ротань вошел в тройку самых молодых тренеров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

В матче с Англией (0:2) состоялась премьера 17-го по счету главного тренера сборной Украины 41-летнего Руслана Ротаня. Он стал 8-м наставником нашей национальной команды, дебютировавшим в возрасте менее 50 лет. При этом в списке самых молодых тренеров Ротань занял третью строчку после Николая Павлова и Андрея Шевченко.

К слову, ранее премьера выпадала на официальный матч у пяти тренеров украинцев. Анатолий Коньков, как и Руслан Ротань, в дебюте потерпел фиаско, а Йожеф Сабо, Андрей Баль, Андрей Шевченко и Михаил Фоменко довольствовались ничьей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые тренеры-дебютанты сборной Украины

Возраст

Тренер

Дата

Ранг

Соперник

Счет

38 лет 130 дней

Николай ПАВЛОВ

28.10.1992

ТМ

Беларусь (г)

1:1

39 лет 342 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

05.09.2016

ЧМ

Исландия (д)

1:1

41 год 148 дней

Руслан РОТАНЬ

26.03.2023

ЧЕ

Англия (г)

0:2

42 года 122 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

04.09.2010

ТМ

Польша (г)

1:1

44 года 313 дней

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

06.02.2008

ТМ

Кипр (г)

1:1

45 лет 156 дней

Анатолий КОНЬКОВ

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия (г)

0:4

47 лет 188 дней

Виктор ПРОКОПЕНКО

29.04.1992

ТМ

Венгрия (д)

1:3

48 лет 254 дня

Леонид БУРЯК

21.03.2002

ТМ

Япония (г)

0:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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