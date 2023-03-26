Руслан Ротань вошел в тройку самых молодых тренеров сборной Украины
Матч против Англии он провел в 41 год 148 дней
В матче с Англией (0:2) состоялась премьера 17-го по счету главного тренера сборной Украины 41-летнего Руслана Ротаня. Он стал 8-м наставником нашей национальной команды, дебютировавшим в возрасте менее 50 лет. При этом в списке самых молодых тренеров Ротань занял третью строчку после Николая Павлова и Андрея Шевченко.
К слову, ранее премьера выпадала на официальный матч у пяти тренеров украинцев. Анатолий Коньков, как и Руслан Ротань, в дебюте потерпел фиаско, а Йожеф Сабо, Андрей Баль, Андрей Шевченко и Михаил Фоменко довольствовались ничьей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые тренеры-дебютанты сборной Украины
|
Возраст
|
Тренер
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
38 лет 130 дней
|
Николай ПАВЛОВ
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Беларусь (г)
|
1:1
|
39 лет 342 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
05.09.2016
|
ЧМ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
41 год 148 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
26.03.2023
|
ЧЕ
|
Англия (г)
|
0:2
|
42 года 122 дня
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
04.09.2010
|
ТМ
|
Польша (г)
|
1:1
|
44 года 313 дней
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
06.02.2008
|
ТМ
|
Кипр (г)
|
1:1
|
45 лет 156 дней
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
47 лет 188 дней
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
48 лет 254 дня
|
Леонид БУРЯК
|
21.03.2002
|
ТМ
|
Япония (г)
|
0:1
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
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