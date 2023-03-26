Руслан Ротань вошел в тройку самых молодых тренеров сборной Украины

В матче с Англией (0:2) состоялась премьера 17-го по счету главного тренера сборной Украины 41-летнего Руслана Ротаня. Он стал 8-м наставником нашей национальной команды, дебютировавшим в возрасте менее 50 лет. При этом в списке самых молодых тренеров Ротань занял третью строчку после Николая Павлова и Андрея Шевченко.

К слову, ранее премьера выпадала на официальный матч у пяти тренеров украинцев. Анатолий Коньков, как и Руслан Ротань, в дебюте потерпел фиаско, а Йожеф Сабо, Андрей Баль, Андрей Шевченко и Михаил Фоменко довольствовались ничьей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые тренеры-дебютанты сборной Украины

Возраст Тренер Дата Ранг Соперник Счет 38 лет 130 дней Николай ПАВЛОВ 28.10.1992 ТМ Беларусь (г) 1:1 39 лет 342 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 05.09.2016 ЧМ Исландия (д) 1:1 41 год 148 дней Руслан РОТАНЬ 26.03.2023 ЧЕ Англия (г) 0:2 42 года 122 дня Юрий КАЛИТВИНЦЕВ 04.09.2010 ТМ Польша (г) 1:1 44 года 313 дней Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 06.02.2008 ТМ Кипр (г) 1:1 45 лет 156 дней Анатолий КОНЬКОВ 25.03.1995 ЧЕ Хорватия (г) 0:4 47 лет 188 дней Виктор ПРОКОПЕНКО 29.04.1992 ТМ Венгрия (д) 1:3 48 лет 254 дня Леонид БУРЯК 21.03.2002 ТМ Япония (г) 0:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.