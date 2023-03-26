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WTA
26 марта 2023, 21:59 | Обновлено 26 марта 2023, 22:03
1545
3

Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами

Украинка вместе с Аленой Остапенко в двух сетах выиграли у Кудерметовой и Самсоновой

26 марта 2023, 21:59 | Обновлено 26 марта 2023, 22:03
1545
3
Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) вышла в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/8 финала украинско-латвийская пара на двух тай-брейках обыграла россиянок Веронику Кудерметову и Людмилу Самсонову за 1 час и 55 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Это была вторая встреча тандемов. Ранее Киченок и Остапенко проиграли Кудерметовой и Самсоновой в в феврале на соревнованиях в городе Дубай.

В четвертьфинале турнира в Майами Людмила и Алена встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд – Беатрис Хаддад Майя / Джулиана Олмос.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Людмила Самсонова Вероника Кудерметова WTA Майами
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодці!Люда руки їм не потиснула .а просто махнула-давайті валіза,літак.Раша
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