Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) вышла в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/8 финала украинско-латвийская пара на двух тай-брейках обыграла россиянок Веронику Кудерметову и Людмилу Самсонову за 1 час и 55 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Это была вторая встреча тандемов. Ранее Киченок и Остапенко проиграли Кудерметовой и Самсоновой в в феврале на соревнованиях в городе Дубай.

В четвертьфинале турнира в Майами Людмила и Алена встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд – Беатрис Хаддад Майя / Джулиана Олмос.