Дубай. Киченок вылетела в полуфинале в парном разряде

Украинка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии не сумели пробиться в полуфинал престижного хардового турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. Второй сеяный украино-латвийский дуэт в двух сетах проиграл дуэту Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

1/2 финала

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова – Людмила Киченок/Алена Остапенко – 7:5, 6:2

Вчера на пути в полуфинал Киченок и Остапенко обыграли Ян Чжаосюань и Веру Звонареву.