WTA24 февраля 2023, 21:21 |
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Дубай. Киченок вылетела в полуфинале в парном разряде
Украинка вместе с Аленой Остапенко потерпели поражение
24 февраля 2023, 21:21 |
265
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Украинка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии не сумели пробиться в полуфинал престижного хардового турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. Второй сеяный украино-латвийский дуэт в двух сетах проиграл дуэту Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
1/2 финала
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова – Людмила Киченок/Алена Остапенко – 7:5, 6:2
Вчера на пути в полуфинал Киченок и Остапенко обыграли Ян Чжаосюань и Веру Звонареву.
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