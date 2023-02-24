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  4. Дубай. Киченок вылетела в полуфинале в парном разряде
WTA
24 февраля 2023, 21:21 |
265
0

Дубай. Киченок вылетела в полуфинале в парном разряде

Украинка вместе с Аленой Остапенко потерпели поражение

24 февраля 2023, 21:21 |
265
0
Дубай. Киченок вылетела в полуфинале в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии не сумели пробиться в полуфинал престижного хардового турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. Второй сеяный украино-латвийский дуэт в двух сетах проиграл дуэту Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

1/2 финала

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова – Людмила Киченок/Алена Остапенко – 7:5, 6:2

Вчера на пути в полуфинал Киченок и Остапенко обыграли Ян Чжаосюань и Веру Звонареву.

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Источник Sport.ua
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