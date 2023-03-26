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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 21:01 |
771
3

Англия – Украина. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 26 марта в Лондоне прошел матч 2-го тура квалификации Евро-2024

26 марта 2023, 21:01 |
771
3
Англия – Украина. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Англия – Украина. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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Volodimir Brykov
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andruha40
Немає слів як передати все що хочеться сказати про цю гру
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0
Микола Унгурян
Хотілося б почути в чому полягає стратегічний задум в перепасовках у власному воротарському?
74 хвилина - малиновський подає кутовий, Зінченко грає на трубіна....  це п****ц, а не гра чи команда
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0
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