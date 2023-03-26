Чемпионат Европы26 марта 2023, 21:01 |
771
3
Англия – Украина. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 26 марта в Лондоне прошел матч 2-го тура квалификации Евро-2024
26 марта 2023, 21:01 |
771
3
26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Руслана Ротаня.
Англия – Украина. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2023, 07:15 1
Поединок состоится в воскресенье, 26 марта
Футбол | 26 марта 2023, 19:47 15
Сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» пропустила дважды
Футбол | 26.03.2023, 18:10
Футбол | 26.03.2023, 17:39
Футбол | 25.03.2023, 22:07
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2023, 22:33 9
25.03.2023, 05:31
24.03.2023, 18:13 8
25.03.2023, 19:05 10
26.03.2023, 11:48 5
24.03.2023, 18:54 26
24.03.2023, 23:42 3
26.03.2023, 12:38 8
74 хвилина - малиновський подає кутовий, Зінченко грає на трубіна.... це п****ц, а не гра чи команда