В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа на Евро-2024 в группе H между сборными Казахстана и Дании. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

Квалификация Евро-2024. Группа H. 26 марта

Казахстан – Дания – 3:2

Голы: Зайнутдинов, 73, Тагыберген, 86, Аймбетов, 89 – Хойлунд, 21, 36