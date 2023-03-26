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Евро
Казахстан
26.03.2023 16:00 – FT 3 : 2
Дания
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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 19:12 |
587
0

Казахстан – Дания – 3:2. Камбек за 20 минут, дубль Хойлунда. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024

26 марта 2023, 19:12 |
587
0
Казахстан – Дания – 3:2. Камбек за 20 минут, дубль Хойлунда. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа на Евро-2024 в группе H между сборными Казахстана и Дании. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

Квалификация Евро-2024. Группа H. 26 марта

Казахстан – Дания – 3:2

Голы: Зайнутдинов, 73, Тагыберген, 86, Аймбетов, 89 – Хойлунд, 21, 36

Видеообзор матча:

События матча

90’
Абат Аймбетов (Казахстан) получает красную карточку.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Абат Аймбетов (Казахстан).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Асхат Тагыберген (Казахстан).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Бактийор Зайнутдинов (Казахстан).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Дания).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Дания).
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Источник Sport.ua
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