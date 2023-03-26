Ибрагимович получил травму в сборной Швеции

Златан Ибрагимович получил травму в расположении сборной Швеции. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ибрагимович уже покинул расположение сборной Швеции и вернулся на базу «Милана» в Миланелло. В ближайшее время врачи будут оценивать состояние 41-летнего форварда.

Ранее Ибрагимович установил рекорд отборов на чемпионаты Европы, став самым возрастым участником квалификационных матчей.