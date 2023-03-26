Чемпионат Европы26 марта 2023, 18:07 |
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Ибрагимович получил травму в сборной Швеции
Форвард уже вернулся на базу «Милана»
26 марта 2023, 18:07 |
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Златан Ибрагимович получил травму в расположении сборной Швеции. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ибрагимович уже покинул расположение сборной Швеции и вернулся на базу «Милана» в Миланелло. В ближайшее время врачи будут оценивать состояние 41-летнего форварда.
Ранее Ибрагимович установил рекорд отборов на чемпионаты Европы, став самым возрастым участником квалификационных матчей.
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Комментарии 2
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Та закінчуй ти уже свою кар'єру , вистачить себе розорити .Я так поняв тримається ще контракту хоче ще грошей заробити .За рік зіграти дві гри .ну такое
Зачем ? В Милане весь сезон не играл из за травм та и вторую половину прошлого тоже.Опять травма.Та заканчуй уже.
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