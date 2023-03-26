Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ибрагимович получил травму в сборной Швеции
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 18:07 |
623
2

Ибрагимович получил травму в сборной Швеции

Форвард уже вернулся на базу «Милана»

26 марта 2023, 18:07 |
623
2
Ибрагимович получил травму в сборной Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine

Златан Ибрагимович получил травму в расположении сборной Швеции. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ибрагимович уже покинул расположение сборной Швеции и вернулся на базу «Милана» в Миланелло. В ближайшее время врачи будут оценивать состояние 41-летнего форварда.

Ранее Ибрагимович установил рекорд отборов на чемпионаты Европы, став самым возрастым участником квалификационных матчей.

По теме:
Милан нацелился на нового капитана сборной Испании
Ибрагимович установил рекорд отборов на чемпионаты Европы
Швеция – Бельгия – 0:3. Лукаку сделал результат. Видео голов и обзор матча
Златан Ибрагимович Милан травма сборная Швеции по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Футбол | 26 марта 2023, 07:15 1
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина

Поединок состоится в воскресенье, 26 марта

Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Футбол | 25 марта 2023, 22:25 22
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»

Специалист сетует на недостаток времени для изучения команды

Отбор на Евро. Дания со счета 0:2 проиграла Казахстану на последних минутах
Футбол | 26.03.2023, 18:10
Отбор на Евро. Дания со счета 0:2 проиграла Казахстану на последних минутах
Отбор на Евро. Дания со счета 0:2 проиграла Казахстану на последних минутах
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Футбол | 26.03.2023, 12:38
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
Бокс | 26.03.2023, 11:48
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
arrow1418
Та закінчуй ти уже свою кар'єру , вистачить себе розорити .Я так поняв тримається ще контракту хоче ще грошей заробити .За рік зіграти дві гри .ну такое 
Ответить
+3
Mike000000
Зачем ? В Милане весь сезон не играл из за травм та и вторую половину прошлого тоже.Опять травма.Та заканчуй уже.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
25.03.2023, 09:28
Биатлон
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
25.03.2023, 20:55 9
Футбол
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
25.03.2023, 11:18 6
Бокс
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
24.03.2023, 23:42 3
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
26.03.2023, 08:32 4
Бокс
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
26.03.2023, 10:18 28
Футбол
Форвард сборной Украины перебрался в чемпионат Франции
Форвард сборной Украины перебрался в чемпионат Франции
25.03.2023, 20:33
Баскетбол
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
25.03.2023, 22:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности