Чемпионат Европы25 марта 2023, 12:18 |
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Ибрагимович установил рекорд отборов на чемпионаты Европы
Шведский форвард стал самым возрастным участником таких матчей
25 марта 2023, 12:18 |
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Вчера сборная Швеции в стартовом матче отбора на Евро-2024 дома проиграла Бельгии 0:3. Златан Ибрагимович в этом матче вышел на замену на 73-й минуте.
Это позволило Ибрагимовичу стать самым возрастным в истории участником матчей отборов на чемпионаты Европы – 41 год и 172 дня.
Предыдущий рекорд принадлежал легендарному итальянскому голкиперу Дино Дзоффу. В 1983 году он принял участие в матче против Швеции в возрасте 41 года и 3 месяцев.
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У 1983 році?🤔
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