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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 12:18 |
1118
2

Ибрагимович установил рекорд отборов на чемпионаты Европы

Шведский форвард стал самым возрастным участником таких матчей

25 марта 2023, 12:18 |
1118
2
Ибрагимович установил рекорд отборов на чемпионаты Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сборная Швеции в стартовом матче отбора на Евро-2024 дома проиграла Бельгии 0:3. Златан Ибрагимович в этом матче вышел на замену на 73-й минуте.

Это позволило Ибрагимовичу стать самым возрастным в истории участником матчей отборов на чемпионаты Европы – 41 год и 172 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному итальянскому голкиперу Дино Дзоффу. В 1983 году он принял участие в матче против Швеции в возрасте 41 года и 3 месяцев.

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Златан Ибрагимович сборная Швеции по футболу Дино Дзофф цифры и факты
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Бензар Євген
Ібра заслуговує на Повагу і те щоби його ім'я було у історії футболу серед рекордів!
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+2
garik_trinity
У 1983 році?🤔
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0
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