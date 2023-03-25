Ибрагимович установил рекорд отборов на чемпионаты Европы

Вчера сборная Швеции в стартовом матче отбора на Евро-2024 дома проиграла Бельгии 0:3. Златан Ибрагимович в этом матче вышел на замену на 73-й минуте.

Это позволило Ибрагимовичу стать самым возрастным в истории участником матчей отборов на чемпионаты Европы – 41 год и 172 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному итальянскому голкиперу Дино Дзоффу. В 1983 году он принял участие в матче против Швеции в возрасте 41 года и 3 месяцев.