Игорь БЕЛАНОВ: «Украине победа нужна больше, чем Англии»

Легендарный экс-форвард «Динамо» Киев Игорь Беланов в интервью британским СМИ поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 Англия – Украина (26 марта, 19:00):

«Победы ждут миллионы украинцев. Я извиняюсь перед английскими болельщиками, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину.

Игра против Англии – одна из немногих возможностей переключиться с войны на спорт хотя бы на два часа. Жду победы, конечно. Какие еще могут быть варианты? Вся страна мечтает о победе на «Уэмбли».

Футбол – игра миллионов, он возвращает людей в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или IT-специалистами, все изменилось. У них была жизнь, планы и увлечения. Все это внезапно закончилось. В Украине тренировки постоянно прерываются.

Я хочу увидеть красивую игру, полную эмоций и событий. Которая закончится нашей победой, конечно».