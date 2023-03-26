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  4. Игорь БЕЛАНОВ: «Украине победа нужна больше, чем Англии»
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 17:29 |
454
4

Игорь БЕЛАНОВ: «Украине победа нужна больше, чем Англии»

Легендарный форвард – о поединке отбора на Евро-2024

26 марта 2023, 17:29 |
454
4
Игорь БЕЛАНОВ: «Украине победа нужна больше, чем Англии»
ФК Динамо Киев. Игорь Беланов

Легендарный экс-форвард «Динамо» Киев Игорь Беланов в интервью британским СМИ поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 Англия – Украина (26 марта, 19:00):

«Победы ждут миллионы украинцев. Я извиняюсь перед английскими болельщиками, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину.

Игра против Англии – одна из немногих возможностей переключиться с войны на спорт хотя бы на два часа. Жду победы, конечно. Какие еще могут быть варианты? Вся страна мечтает о победе на «Уэмбли».

Футбол – игра миллионов, он возвращает людей в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или IT-специалистами, все изменилось. У них была жизнь, планы и увлечения. Все это внезапно закончилось. В Украине тренировки постоянно прерываются.

Я хочу увидеть красивую игру, полную эмоций и событий. Которая закончится нашей победой, конечно».

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Игорь Беланов Англия - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024 российско-украинская война
Источник BBC
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Комментарии 4
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Первый Среди Равных
самий незаслужений золотий м'яч за всю історію 
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Яся Юб
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!! 
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0
Serhiy (Миколаїв)
І це чмо, з марковської патії РОДИНА, вилізло. 
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-2
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