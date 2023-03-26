Александр КУЧЕР: «Вся Украина будет смотреть матч с Англией»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал о том, как в Украине ждут матча отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта):

«Вся Украина будет смотреть матч с Англией. Продолжаем играть, потому что хотим подарить людям положительные эмоции. Если сможем отвлечь их от того, чем они живут, то наша миссия выполнена. Поэтому счастлив, что снова играем в УПП.

Самое страшное для меня было в начале войны. Мои родственники были в Харькове, а я был в тренировочном лагере в Турции. Хотел немедленно возвратиться домой, но все авиарейсы отменили. Моя семья была там, бомбы летали над их головами».