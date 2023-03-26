Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нашим игрокам не требуется дополнительной мотивации»

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в интервью британским СМИ поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта):

«Футбол все еще остается спортом номер один в Украине. Он помогает людям справляться с тем, через что они проходят. Чемпионат проводят, несколько команд вышли в еврокубки, это очень помогло.

Англия очень поддерживала нас в течение последнего года. Они продемонстрировали солидарность и доброту. Думаю, атмосфера будет очень эмоциональной и теплой для болельщиков и команды. Все от правительства Великобритании до гражданского общества нам показали огромную поддержку с начала войны.

Иду на матч, это несомненно будет большой день для наших наций. У меня был шок в первый день войны, мне невозможно было поверить, что это происходит на самом деле. После того, как российские войска ушли из Бучи, я тоже был в шоке, увидев ужасы войны, преступления, столько страшных моментов мы пережили с февраля прошлого года.

Англия сильна, но наша команда готова показать, что собой представляет. Это несомненно будет особый день. Нет хороших или плохих моментов для встречи с Англией, поскольку они очень сильны, несмотря ни на что. Но нашим игрокам не требуется дополнительной мотивации. Они знают, почему будут на поле».