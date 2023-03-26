Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна зарплата Тухеля в Баварии
Германия
26 марта 2023, 14:27 |
917
0

Стала известна зарплата Тухеля в Баварии

Немец будет зарабатывать меньше, чем в «Челси»

26 марта 2023, 14:27 |
917
0
Стала известна зарплата Тухеля в Баварии
ФК Бавария. Томас Тухель

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель будет зарабатывать в мюнхенском клубе 10 – 12 миллионов евро в год. Об этом сообщают немецкие СМИ.

На своем предыдущем месте работы, в «Челси», Тухель зарабатывал больше – 15 миллионов евро в год.

Первую тренировку со своими новыми подопечными Тухель проведет завтра, 27 марта. Контракт 49-летнего немца с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

По теме:
Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Оливер КАН: «Выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – не наш уровень»
Томас Тухель Бавария
Источник Bild
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Футбол | 26 марта 2023, 10:18 25
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией

Руслан Ротань огласил список игроков, который могут сыграть в первом матче отбора Евро-2024

Без жалости. Швейцария уничтожила беларусь в отборе на Евро-2024
Футбол | 25 марта 2023, 20:55 12
Без жалости. Швейцария уничтожила беларусь в отборе на Евро-2024
Без жалости. Швейцария уничтожила беларусь в отборе на Евро-2024

Стартовала борьба в квалификации в группе І

Женская сборная Украины по биатлону получит новый тренерский штаб
Биатлон | 26.03.2023, 10:55
Женская сборная Украины по биатлону получит новый тренерский штаб
Женская сборная Украины по биатлону получит новый тренерский штаб
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на Уэмбли
Футбол | 26.03.2023, 07:23
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на Уэмбли
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на Уэмбли
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Футбол | 25.03.2023, 22:25
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
26.03.2023, 07:15 1
Футбол
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
25.03.2023, 05:31
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
24.03.2023, 16:24 34
Футбол
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
24.03.2023, 13:15 18
Футбол
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
24.03.2023, 23:42 3
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
26.03.2023, 08:32 4
Бокс
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
24.03.2023, 15:45 5
Бокс
КОСТЮК: «Есть напряжение в раздевалке, мы не друзья, мы в состоянии войны»
КОСТЮК: «Есть напряжение в раздевалке, мы не друзья, мы в состоянии войны»
24.03.2023, 12:10 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности