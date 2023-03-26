Стала известна зарплата Тухеля в Баварии

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель будет зарабатывать в мюнхенском клубе 10 – 12 миллионов евро в год. Об этом сообщают немецкие СМИ.

На своем предыдущем месте работы, в «Челси», Тухель зарабатывал больше – 15 миллионов евро в год.

Первую тренировку со своими новыми подопечными Тухель проведет завтра, 27 марта. Контракт 49-летнего немца с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.