Германия26 марта 2023, 14:27 |
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Стала известна зарплата Тухеля в Баварии
Немец будет зарабатывать меньше, чем в «Челси»
26 марта 2023, 14:27 |
917
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Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель будет зарабатывать в мюнхенском клубе 10 – 12 миллионов евро в год. Об этом сообщают немецкие СМИ.
На своем предыдущем месте работы, в «Челси», Тухель зарабатывал больше – 15 миллионов евро в год.
Первую тренировку со своими новыми подопечными Тухель проведет завтра, 27 марта. Контракт 49-летнего немца с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.
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