Германия26 марта 2023, 13:59 |
739
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Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»
Хавбек «Баварии» – о смене главного тренера команды
26 марта 2023, 13:59 |
739
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка признался, что не ожидал увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:
«У меня никогда не было проблем с Нагельсманном. Не знаю, как считают другие, но от себя могу сказать, что он не потерял контроль над раздевалкой. Известие об увольнении Юлиана стало шоком! Мы, игроки, все были удивлены».
На посту главного тренера «Баварии» Нагельсманна заменил Томас Тухель.
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Комментарии 2
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Якщо так, то у Баварії можуть бути проблеми із завершенням сезону. Бо як відомо від добра добра не шукають та і двічі ввійти в одну річку (Тухель) і з ходу взяти ЛЧ...Побачимо, але менеджмент Баваріі дещо "чудить"
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