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  4. Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»
Германия
26 марта 2023, 13:59 |
739
2

Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»

Хавбек «Баварии» – о смене главного тренера команды

26 марта 2023, 13:59 |
739
2
Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»
ФК Бавария. Леон Горецка

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка признался, что не ожидал увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:

«У меня никогда не было проблем с Нагельсманном. Не знаю, как считают другие, но от себя могу сказать, что он не потерял контроль над раздевалкой. Известие об увольнении Юлиана стало шоком! Мы, игроки, все были удивлены».

На посту главного тренера «Баварии» Нагельсманна заменил Томас Тухель.

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Леон Горецка Бавария Юлиан Нагельсманн
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Комментарии 2
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andre_lui
Якщо так, то у Баварії можуть бути проблеми із завершенням сезону. Бо як відомо від добра добра не шукають та і двічі ввійти в одну річку (Тухель) і з ходу взяти ЛЧ...Побачимо, але менеджмент Баваріі дещо "чудить"
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Nick.Grabowski
Може Мудрика куплять в Баварію за 200 млн? 
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