Леон ГОРЕЦКА: «Увольнение Нагельсманна стало шоком»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка признался, что не ожидал увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:

«У меня никогда не было проблем с Нагельсманном. Не знаю, как считают другие, но от себя могу сказать, что он не потерял контроль над раздевалкой. Известие об увольнении Юлиана стало шоком! Мы, игроки, все были удивлены».

На посту главного тренера «Баварии» Нагельсманна заменил Томас Тухель.