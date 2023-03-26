Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет заметно изменить состав команды. По информации английских СМИ, он надеется во время летнего трансферного окна подписать четырех своих бывших подопечных по «Челси».

Речь идет об Эдуаре Менди, Мейсоне Маунте, Кристиане Пулишиче и Кайе Хаверце. Вместе с ними Тухель в 2021 году принес «Челси» победу в Лиге чемпионов.

Напомним, на посту главного тренера «Баварии» Тухель заменил Юлиана Нагельсманна.