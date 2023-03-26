Германия26 марта 2023, 12:38 |
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Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
«Баварию» ждет перестройка
26 марта 2023, 12:38 |
2089
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Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет заметно изменить состав команды. По информации английских СМИ, он надеется во время летнего трансферного окна подписать четырех своих бывших подопечных по «Челси».
Речь идет об Эдуаре Менди, Мейсоне Маунте, Кристиане Пулишиче и Кайе Хаверце. Вместе с ними Тухель в 2021 году принес «Челси» победу в Лиге чемпионов.
Напомним, на посту главного тренера «Баварии» Тухель заменил Юлиана Нагельсманна.
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Комментарии 5
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с Пулишичем и Менди, я думаю, проблем небудет
Команда вибила ПСЖ без шансів, там кардинально нічого змінювати непотрібно, головне не нашкодити. Як на мене, звільнення Нагельсманна, - ще та авантюра. Навіщо вам та "Салатниця" вкотре? Може її б і Юліан виграв, а так, хто знає...Подивимось.
нафиг им пулишич. У них и так 4 топовых вингера мане, коман, гнабри, сане
А вчора казав що така талановита команда! І в коментарях тут писали що там такі гравці в Баварії -типу мане сане музіала. І аж чотирьох гравців від середняка АПЛ. Хоча серед цих чотирьох - хаверц варіант. Не такий забивний як левандовський однак. Можливо в його відході причина в такій грі Баварії. І хаверц підходить Тухелю - він також не такий візуально справжній німець як Томас (не нордичний в смислі) буде два чоботи пара. А чи захоче британець маунт із Лондона в Мюнхен ще питання.
А де ж Мудрик? Як це новина про Челсі і без згадки про Мудрика та золотий м'яч?
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