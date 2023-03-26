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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 12:26 |
261
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Против Англии будет очень тяжело»

Хавбек сборной Украины – о матче отбора на Евро-2024

26 марта 2023, 12:26 |
261
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Против Англии будет очень тяжело»
УАФ. Артем Бондаренко

Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко поделился ожиданиями от стартового матча отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта):

«Впервые тренируюсь на «Уэмбли». Стадион замечательный, поле также. Все условия для того, чтобы показывать хорошую игру. Конечно, перед каждым матчем есть приятное волнение. С началом игры оно, надеюсь, уйдет. Это нормально, когда присутствует волнение, потому что ради этого ты играешь.

Вся подготовка была на самом высоком уровне. Завтра будет итог нашей недели. Будем работать. Надеюсь, что будет хорошая игра. Англия – очень мощная, очень мастеровитая команда. Все мы знаем, что собой представляет Англия. Это топ-команда, против которой будет очень тяжело. Нужно отдать все силы и провести наилучшую игру.

Против таких команд первые 15-20 минут всегда ожидаются очень тяжелыми. Думаю, завтра тоже так будет. Но мы, конечно, готовы морально и физически».

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Артем Бондаренко сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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