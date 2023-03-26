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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 11:32 | Обновлено 26 марта 2023, 11:33
578
0

ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Англии

Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени

26 марта 2023, 11:32 | Обновлено 26 марта 2023, 11:33
578
0
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Англии
Павел Кубанов

26 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» матчем против команды Англии сборная Украины начнет борьбу в отборе Евро-2024.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Англичане сыграют в белом.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с Англией.

Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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