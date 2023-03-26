Чемпионат Европы26 марта 2023, 11:32 | Обновлено 26 марта 2023, 11:33
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ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Англии
Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени
26 марта 2023, 11:32 | Обновлено 26 марта 2023, 11:33
578
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26 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» матчем против команды Англии сборная Украины начнет борьбу в отборе Евро-2024.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Англичане сыграют в белом.
Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с Англией.
Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
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