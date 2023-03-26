ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Англии

26 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» матчем против команды Англии сборная Украины начнет борьбу в отборе Евро-2024.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Англичане сыграют в белом.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч с Англией.

Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.