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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 10:18 | Обновлено 26 марта 2023, 10:30
7917
13

Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией

Руслан Ротань огласил список игроков, который могут сыграть в первом матче отбора Евро-2024

26 марта 2023, 10:18 | Обновлено 26 марта 2023, 10:30
7917
13
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Павел Кубанов

26 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» матчем против команды Англии сборная Украины начнет борьбу в отборе Евро-2024.

Заявка сборной Украины на матч с Англией

Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Шахтер»), Никита Шевченко («Александрия»).

Защитники: Александр Караваев («Динамо»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Страсбур», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - «Днепр-1»), Денис Мирошниченко («Александрия»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - «Динамо»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Руслан Малиновский («Марсель», Франция), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Евгений Коноплянка («Краковия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»).

Из находящихся в Лондоне футболистов в официальную заявку не попали Андрей Ярмоленко и Денис Попов.

Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 13
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Умник
Тут читается сразу состав
Трубин Караваев Сваток Матвиенко Миколенко Зинченко Малиновский Степаненко Циганков Мудрык Довбык.
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+4
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Tasha19
А здавалося Попов в основі буде, ну значить пара ЦЗ Сваток Матвієнко.
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+3
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Artekokoumpo
Так звісно читається варіант центрбеків Матвієнко-Сваток, але у мене є ще одна думка щодо Миколенка на ЦЗ, і тоді захист такий Соболь-Миколенко-Матвієнко-Караваєв, бо Матвієнко вже мав досвід гри ПЦЗ, можливо я помиляюся, але такий варіант теж є
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+1
Міш Міш
Без Ярмоленка і не дивно, що кеф на перемогуАнглії 1.2....Хто забиває у нас буде ? Інстатьолка 70-мільйонна ?  Ну звичайно.....
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-1
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