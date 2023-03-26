Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Руслан Ротань огласил список игроков, который могут сыграть в первом матче отбора Евро-2024
26 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» матчем против команды Англии сборная Украины начнет борьбу в отборе Евро-2024.
Заявка сборной Украины на матч с Англией
Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Шахтер»), Никита Шевченко («Александрия»).
Защитники: Александр Караваев («Динамо»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Страсбур», Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - «Днепр-1»), Денис Мирошниченко («Александрия»).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - «Динамо»), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Руслан Малиновский («Марсель», Франция), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Евгений Коноплянка («Краковия», Польша).
Нападающие: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгия), Артем Довбик («Днепр-1»).
Из находящихся в Лондоне футболистов в официальную заявку не попали Андрей Ярмоленко и Денис Попов.
Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени
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