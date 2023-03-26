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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер был командой моей мечты»
Украина. Премьер лига
26 марта 2023, 10:44 |
1030
2

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер был командой моей мечты»

Итальянец в который раз высказал сожаления по поводу происходящего в Украине

26 марта 2023, 10:44 |
1030
2
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шахтер был командой моей мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который до этого работал в «Шахтере», поделился впечатлениями от начала российско-украинской войны, которое он застал более года назад, находясь в Киеве.

«Украина оставила во мне глубокий след. Я работал над большим проектом. Тот «Шахтер», полный талантов и молодости, был командой моей мечты. Были условия и для выхода на международный уровень. Все это было уничтожено бомбами. Война вызвала удивление, недоумение, тревогу. Мое поколение никогда не смирится с такой суровой реальностью. Для нас война – это истории наших бабушек и дедушек, а вместо этого я нашел ее перед собой, с ее ужасами. Вы изо всех сил пытаетесь объяснить себе, что происходит. Вы погружаетесь в кошмар».

«В клубе нам сказали, что это просто игра, армрестлинг, чтобы показать мышцы, но в итоге ничего не произойдет. Но я следил за итальянским телевидением и имел другое восприятие. Когда начали распространяться изображения российских танков, скопившихся у границ, я опасался худшего. Жестокая речь путина против Украины заставила меня осознать, что начало войны было делом нескольких часов. Я покинул дом в шесть часов вечера и вместе с помощниками переехал в гостиницу, где мы жили до того дня, когда покинули страну», - рассказал Де Дзерби.

Недавно сообщалось, что в следующем сезоне Роберто Де Дзерби может вернуться в Италию, где интерес к сотрудничеству с ним проявляет «Интер».

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Роберто Де Дзерби Брайтон Шахтер Донецк российско-украинская война
Источник IlSussidiario
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Де Дзербі респект, що не забуває Україну і говорить відкрито про війну. В нас деяких тренерів спорт поза політикою....
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+7
Злий Глобинець
Роберто  молодець, постійно нагадує західному світу про війну в Україні.
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+3
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