Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Белинский впервые в сезоне пробился в финал турнира ITF
ITF
26 марта 2023, 10:46 |
102
0

Белинский впервые в сезоне пробился в финал турнира ITF

Вячеслав сразится за титул на соревнованиях в Хорватии

26 марта 2023, 10:46 |
102
0
Белинский впервые в сезоне пробился в финал турнира ITF
ITF. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№608 ATP) вышел в финал турнира ITF M15 в Хорватии.

В матче 1/2 финала украинец, посеянный на турнире под восьмым номером, за два дня одолел Луку Микрута, который получил уайлд-кард от организаторов.

Опатия. 1/2 финала
Вячеслав Белинский (Украина) – Лука Микрут (Хорватия) – 6:4, 6:4

Вячеслав впервые за год сыграет в финале турнира ITF, где ему будет противостоять Серхи Перес Контри из Испании (№739 ATP).

Ранее финал турнира аналогичной категории проиграл Эрик Ваншельбойм.

По теме:
Белинский впервые в сезоне пробился в полуфинал турнира ITF
Рейтинг ATP. Алькарас вернул статус первой ракетки мира, прогресс украинцев
Рейтинг ATP. Руне обновил личный рекорд, Де Минаур вернулся в топ-20
Вячеслав Белинский Лука Микрут ITF Опатия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Футбол | 25 марта 2023, 20:55 9
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции

Команда вышла вперед, но пропустила дважды

Оливер КАН: «Выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – не наш уровень»
Футбол | 26 марта 2023, 08:45 2
Оливер КАН: «Выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – не наш уровень»
Оливер КАН: «Выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – не наш уровень»

Генеральный директор «Баварии» – об увольнении Юлиана Нагельсманна

Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
Футбол | 25.03.2023, 19:05
Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»
Футбол | 25.03.2023, 16:45
Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»
Фран СОЛЬ: «Не вижу 95 миллионов разницы между Мудриком и Цыганковым»
Лакхнау. Ваншельбойм обыграл первую ракетку турнира на пути в финал
Теннис | 25.03.2023, 11:00
Лакхнау. Ваншельбойм обыграл первую ракетку турнира на пути в финал
Лакхнау. Ваншельбойм обыграл первую ракетку турнира на пути в финал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
24.03.2023, 16:24 34
Футбол
Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место
Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место
24.03.2023, 11:17 25
Футбол
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
25.03.2023, 05:31
Другие виды
Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами
Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами
24.03.2023, 22:33 9
Теннис
Фрэнк Уоррен угрожает Усику поражением от Дюбуа или потерей пояса WBA
Фрэнк Уоррен угрожает Усику поражением от Дюбуа или потерей пояса WBA
24.03.2023, 15:10 6
Бокс
ДЖОЙС обратился к Усику и Фьюри: «Это историческое событие, устройте бой»
ДЖОЙС обратился к Усику и Фьюри: «Это историческое событие, устройте бой»
24.03.2023, 12:56 1
Бокс
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
24.03.2023, 17:29 8
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
26.03.2023, 07:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности