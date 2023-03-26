Белинский впервые в сезоне пробился в финал турнира ITF
Вячеслав сразится за титул на соревнованиях в Хорватии
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№608 ATP) вышел в финал турнира ITF M15 в Хорватии.
В матче 1/2 финала украинец, посеянный на турнире под восьмым номером, за два дня одолел Луку Микрута, который получил уайлд-кард от организаторов.
Опатия. 1/2 финала
Вячеслав Белинский (Украина) – Лука Микрут (Хорватия) – 6:4, 6:4
Вячеслав впервые за год сыграет в финале турнира ITF, где ему будет противостоять Серхи Перес Контри из Испании (№739 ATP).
Ранее финал турнира аналогичной категории проиграл Эрик Ваншельбойм.
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