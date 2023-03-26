Оливер КАН: «Выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – не наш уровень»
Генеральный директор «Баварии» – об увольнении Юлиана Нагельсманна
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:
«Нестабильность начала проявляться еще в прошлом сезоне – в матчах с «Вильярреалом», с гладбахской «Боруссией» в Кубке Германии. Эта команда способна проводить яркие матчи, но также порой показывает необъяснимую слабость.
Мы в очередной раз укрепили состав летом. У нас один из лучших составов в Европе. Но стабильность так и не появилась. Невозможно быть довольными результатами и игрой в начале второй части сезона. Мы выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – это не наш уровень. В какой-то момент пришлось принять решение. Мы объяснили ситуацию Юлиану, и он все принял и понял», – сказал Кан.
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А еще есть из Рима один клуб там тренер умничает а команда вообще нн выигрывает))).
Это типо у вас кризис, а у них это называется "дайте время")))).