Оливер КАН: «Выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – не наш уровень»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:

«Нестабильность начала проявляться еще в прошлом сезоне – в матчах с «Вильярреалом», с гладбахской «Боруссией» в Кубке Германии. Эта команда способна проводить яркие матчи, но также порой показывает необъяснимую слабость.

Мы в очередной раз укрепили состав летом. У нас один из лучших составов в Европе. Но стабильность так и не появилась. Невозможно быть довольными результатами и игрой в начале второй части сезона. Мы выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – это не наш уровень. В какой-то момент пришлось принять решение. Мы объяснили ситуацию Юлиану, и он все принял и понял», – сказал Кан.