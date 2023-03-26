ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины на Уэмбли

Ввечері 25 березня національна команда України провела офіційне тренування на полі лондонського стадіону «Вемблі» напередодні матчу кваліфікації Євро-2024 против збірної Англії.

Вперше за цей тиждень під час заняття на поле не впало ані краплини дощу. Але дощ розпочався в той час, коли синьо-жовті залишали легендарну арену, і, за прогнозом, триватиме до обіду. Під час гри опадів не передбачається, зате ввечері в Лондоні очікується поривчастий вітер.

У передігровому занятті взяли участь усі 25 гравці, присутні в таборі головної команди країни, включно з Андрієм Ярмоленком, який працював у загальній групі. Після розминки та квадратів синьо-жовті відпрацювали елементи ігрової схеми, обраної тренерським штабом на матч.

Для більшості гравців національної збірної це заняття на легендарній арені, збудованій 2007 року на місці старого «Вемблі», що був зведений 1923-го і знесений 2003-го, стало дебютним. У попередньому поєдинку України з Англією на цьому стадіоні, у вересні 2012 року, зіграли троє з присутніх нині в таборі синьо-жовтих – в. о. головного тренера Руслан Ротань, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка (Тарас Степаненко залишився в запасі). Водночас рекордсменом збірної України за кількістю виступів на «Вемблі» є Олександр Зінченко, який провів тут 7 ігор на клубному рівні!

26 березня буде нова гра та нова історія, яку напишуть збірні України та Англіі. Українська команда перебуває в бойовому настрої, що підтверджують футболісти. Гравці готуються до важкого матчу, розуміючи, який тиск будуть чинити господарі: на поєдинку будуть присутні 87 тисяч уболівальників, 4,5 тисячі з яких – українці. Підтримка кожного земляка – на місці баталії, в Україні чи будь-де у світі — надзвичайно важлива для синьо-жовтих, тож вони прагнутимуть докласти всіх зусиль для вдалого старту у кваліфікаційній кампанії Євро-2024.