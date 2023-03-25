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Металлист 1925
25.03.2023 14:00 – FT 1 : 0
Чайка
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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 20:21 |
127
0

Металлист 1925 – Чайка – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 марта 2023, 20:21 |
127
0
Металлист 1925 – Чайка – 1:0. Видео гола и обзор матча

В субботу, 25 марта, харьковский «Металлист 1925» провел спарринг с командой «Чайка» и добился победы со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал игрок, который находится в лагере харьковчан на просмотре.

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Источник Sport.ua
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