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Украина. Премьер лига25 марта 2023, 20:21 |
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Металлист 1925 – Чайка – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
25 марта 2023, 20:21 |
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В субботу, 25 марта, харьковский «Металлист 1925» провел спарринг с командой «Чайка» и добился победы со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал игрок, который находится в лагере харьковчан на просмотре.
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