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Товарищеские матчи
Металлист 1925
25.03.2023 14:00 – FT 0 : 0
Чайка
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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 17:19 | Обновлено 25 марта 2023, 18:03
159
0

Металлист 1925 обыграл в спарринге Чайку

Харьковчане порадовали себя победой в товарищеском поединке

25 марта 2023, 17:19 | Обновлено 25 марта 2023, 18:03
159
0
Металлист 1925 обыграл в спарринге Чайку
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» провел спарринг с командой «Чайка» из Петропавловска Борщаговки. Данной встречей подопечные Эдмара и Олега Голодюка заполнили паузу в чемпионате Украины на поединки сборных команд.

Матч «1925-х» с «Чайкой» завершился минимальной победой харьковчан – 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил игрок «Металлиста 1925», который находится в команде на просмотре.

Напомним, команда Эдмара и Голодюка в таблице УПЛ занимает 8-е место.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Чайка» – 1:0

Гол: игрок на просмотре, 75.

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Ю.Потимков, Е.Ткачук (Шершень, 60), Коваленко (Рудавский, 46), А.Ткачук (Мартынюк, 46), Ногейра (игрок на просмотре, 60), Вачиберадзе (Ременюк, 60), Кравченко (Русин, 46), Абдуллаев (Дмитренко, 60), Чирук (Островский, 46)

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Источник Sport.ua
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