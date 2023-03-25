Металлист 1925 обыграл в спарринге Чайку
Харьковчане порадовали себя победой в товарищеском поединке
Харьковский «Металлист 1925» провел спарринг с командой «Чайка» из Петропавловска Борщаговки. Данной встречей подопечные Эдмара и Олега Голодюка заполнили паузу в чемпионате Украины на поединки сборных команд.
Матч «1925-х» с «Чайкой» завершился минимальной победой харьковчан – 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил игрок «Металлиста 1925», который находится в команде на просмотре.
Напомним, команда Эдмара и Голодюка в таблице УПЛ занимает 8-е место.
Товарищеский матч
«Металлист 1925» – «Чайка» – 1:0
Гол: игрок на просмотре, 75.
«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Ю.Потимков, Е.Ткачук (Шершень, 60), Коваленко (Рудавский, 46), А.Ткачук (Мартынюк, 46), Ногейра (игрок на просмотре, 60), Вачиберадзе (Ременюк, 60), Кравченко (Русин, 46), Абдуллаев (Дмитренко, 60), Чирук (Островский, 46)
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