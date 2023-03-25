Спортдиректор Баварии: «Верили в Нагельсманна до 11:00 воскресенья»
Хасан Салихамиджич указал на нестабильность команды
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о том, что клуб уволил тренера Юлиана Нагельсманна из-за нестабильных результатов.
«Мы верили в Нагельсманна до 11:00 воскресенья. Мы верили, мы надеялись, но если у тебя нет уверенности, то нужно действовать. К счастью, у нас был топ-вариант с новым тренером и все прошло быстро».
«В марте прошлого года у нас были нестабильные результаты, потом в сентябре были нестабильные матчи. А сейчас мы выиграли 5 из 10-ти матчей Бундеслиги. Нужно было действовать», – сказал Салихамиджич.
Новым тренером команды стал Томас Тухель.
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