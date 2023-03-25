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  4. Спортдиректор Баварии: «Верили в Нагельсманна до 11:00 воскресенья»
Германия
25 марта 2023, 19:33 |
586
0

Спортдиректор Баварии: «Верили в Нагельсманна до 11:00 воскресенья»

Хасан Салихамиджич указал на нестабильность команды

25 марта 2023, 19:33 |
586
0
Спортдиректор Баварии: «Верили в Нагельсманна до 11:00 воскресенья»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о том, что клуб уволил тренера Юлиана Нагельсманна из-за нестабильных результатов.

«Мы верили в Нагельсманна до 11:00 воскресенья. Мы верили, мы надеялись, но если у тебя нет уверенности, то нужно действовать. К счастью, у нас был топ-вариант с новым тренером и все прошло быстро».

«В марте прошлого года у нас были нестабильные результаты, потом в сентябре были нестабильные матчи. А сейчас мы выиграли 5 из 10-ти матчей Бундеслиги. Нужно было действовать», – сказал Салихамиджич.

Новым тренером команды стал Томас Тухель.

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Бавария Юлиан Нагельсманн Томас Тухель Хасан Салихамиджич чемпионат Германии по футболу
Источник Kicker
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