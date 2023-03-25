Александр КАРАВАЕВ: «Сейчас в сборной большая конкуренция»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, как коллектив готовится к стартовой игре отбора на Евро-2024 с командой Англии, которая состоится в воскресенье, 26 марта (начало – в 19:00 по Киеву). Напомним, в четверг, 23 марта, украинцы провели в Лондоне спарринг с клубом «Брентфорд» и добились победы со счетом 2:0.

«Сегодня у нас было эмоциональное занятие с элементами шуток, но в то же время интенсивное. Кое-где выполнять технические элементы было трудно, однако интересно. Хорошо посмеялись, приняли участие в играх. Все это улучшает наше эмоциональное состояние.

Когда твои партнеры, уступившие в игре, становятся, наклонившись, рядком в воротах, конечно, бью и хочу попасть в них. Иначе, зачем же бить? А вот когда сам становишься в такую же позу, как-то не хочется, чтобы партнеры попадали...

После контрольного матча с «Брентфордом» усталости не чувствуем – все очень хорошо. Все сыграли по тайму, кроме Буяльского, который отыграл весь поединок. Нагрузка была средней. Такая, нормальная тренировочная встреча с повышенной ответственностью.

Сейчас в команде большая конкуренция, все готовы, работают изо всех сил. И атмосфера хорошая, и боевой дух, что очень важно, на высоком уровне. Мы одна семья, делаем одно дело, и все помогают друг другу», – признался Караваев.