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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 17:49 |
439
3

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»

Англия готовится сыграть против Украины

25 марта 2023, 17:49 |
439
3
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт оценил матч отбора Евро-2024 против Украины. Игра состоится в Лондоне 26 марта.

«После начала вторжения Украина поехала играть против Шотландии в плей-офф к ЧМ-2022. Они были очень сосредоточены на своей цели, они хотели порадовать своих людей. Конечно, мы очень сочувствуем Украине, но завтра мы сыграем в футбол и сделаем все для победы».

«У нашего соперника много хороших игроков, так что нужно быть внимательными. Миколенко? После перехода в «Эвертон» он показывает себя блестяще».

«Матч с Италией? Мы довольны этой победой, но если хотим называться топ-сборной, то нам нужно постоянно это подтверждать», – сказал Саутгейт.

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Гарет Саутгейт Виталий Миколенко Англия - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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andre_lui
Да, помним прошлый матч. Нужно сыграть компактно. В нашей группе 2 финалиста и победитель последнего евро. Англия вроде и реваншировалась у Италии, но титул не вернешь. Остается идти за новым!
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+1
Octopus
Не пропустить самое главное. Там где первый, там второй, третий, пятый и полнейшее фиаско. Лучше в 6 защитников сыграть, чем нахватать полную торбу. 
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-1
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