Гарет САУТГЕЙТ: «Мы сочувствуем Украине, однако сделаем все для победы»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт оценил матч отбора Евро-2024 против Украины. Игра состоится в Лондоне 26 марта.

«После начала вторжения Украина поехала играть против Шотландии в плей-офф к ЧМ-2022. Они были очень сосредоточены на своей цели, они хотели порадовать своих людей. Конечно, мы очень сочувствуем Украине, но завтра мы сыграем в футбол и сделаем все для победы».

«У нашего соперника много хороших игроков, так что нужно быть внимательными. Миколенко? После перехода в «Эвертон» он показывает себя блестяще».

«Матч с Италией? Мы довольны этой победой, но если хотим называться топ-сборной, то нам нужно постоянно это подтверждать», – сказал Саутгейт.