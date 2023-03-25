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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Могу посочувствовать Нагельсманну»
Германия
25 марта 2023, 17:25 |
846
1

Томас ТУХЕЛЬ: «Могу посочувствовать Нагельсманну»

Тренер «Баварии» – о своем предшественнике

25 марта 2023, 17:25 |
846
1
Томас ТУХЕЛЬ: «Могу посочувствовать Нагельсманну»
ФК Бавария. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, будет ли он общаться со своим предшественником на этом посту, Юлианом Нагельсманном:

«Я, конечно, могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности. Свяжусь ли я с ним? Конечно, но не сразу. Я не хочу показаться неуважительным.

Сейчас мне не поможет вариант, при котором я буду делать всё так же, как он. В какой-то момент наши пути пересекутся, и мы поговорим».

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Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
Источник Bayern & Germany
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Octopus
"Могу посочувствовать Нагельсманну, но рад что его уволили" Менеджеры в футболе самые беспринципные люди, после агентов.
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