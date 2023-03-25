Томас ТУХЕЛЬ: «Могу посочувствовать Нагельсманну»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о том, будет ли он общаться со своим предшественником на этом посту, Юлианом Нагельсманном:

«Я, конечно, могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности. Свяжусь ли я с ним? Конечно, но не сразу. Я не хочу показаться неуважительным.

Сейчас мне не поможет вариант, при котором я буду делать всё так же, как он. В какой-то момент наши пути пересекутся, и мы поговорим».