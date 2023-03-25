МАТАРРИТА: «Днепр-1 должен настраиваться на максимум и на выезде, и дома»

Защитник «Днепра-1» Рональд Матаррита рассказал о своем возвращении в игру после травмы и задачах команды в украинской Премьер-лиге. 28-летний костариканец, напомним, принял участие в товарищеском матче «Днепра-1» с «Металлистом» (3:3) и стал автором одного гола.

– Какие ощущения, Рональд?

– Это очень трогательный момент для меня. Я не играл полный матч с 27 марта прошлого года. Чувства пока замечательные, ведь еще забить удалось. Вместе с тем хочу поздравить Пуриту, который пережил тяжелые времена из-за травмы колена и сейчас также вернулся. Я очень счастлив за него. И благодарен всем за возможность снова почувствовать игру изнутри.

– Твоя последняя травма стала большим разочарованием в преддверии возобновления сезона. Какие были тогда мысли и как ты преодолел эту ситуацию?

– Да, это был очень трудный момент для меня, ведь упустил возможность помочь команде в Лиге конференций. Я пришел сюда именно для этого – помогать команде, играть и демонстрировать все, что умею. Но в первые дни случились две одинаковые небольшие травмы на обеих ногах… Я хочу поблагодарить клуб, тренеров, персонал за заботу и поддержку. Сейчас я чувствую себя готовым полностью и хочу показать это в игре. Конечно, только тренер будет решать, буду ли играть.

– С нетерпением ждешь теперь уже официальных матчей?

– Мы должны концентрироваться на получении трех очков в каждом матче. Должны настраиваться на максимум как на выезде, так и дома, чтобы достичь нашей мечты и стать чемпионами.

– Как тебе Украина? Какое впечатление производит Ужгород?

– О, здорово! Это спокойный город, несколько похожий не тот, где я жил в Америке. Поэтому, чувствую себя здесь как дома. В команде очень приятные люди – все дружелюбны и готовы помочь. Некоторые игроки пытаются говорить некоторые слова на испанском, а я, в свою очередь, учу украинский язык.