Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАТАРРИТА: «Днепр-1 должен настраиваться на максимум и на выезде, и дома»
Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 17:00 | Обновлено 25 марта 2023, 17:06
212
1

МАТАРРИТА: «Днепр-1 должен настраиваться на максимум и на выезде, и дома»

Игрок «Днепра-1» – о возвращении в строй

25 марта 2023, 17:00 | Обновлено 25 марта 2023, 17:06
212
1
МАТАРРИТА: «Днепр-1 должен настраиваться на максимум и на выезде, и дома»
СК Днепр-1. Рональд Матаррита (справа)

Защитник «Днепра-1» Рональд Матаррита рассказал о своем возвращении в игру после травмы и задачах команды в украинской Премьер-лиге. 28-летний костариканец, напомним, принял участие в товарищеском матче «Днепра-1» с «Металлистом» (3:3) и стал автором одного гола.

– Какие ощущения, Рональд?

– Это очень трогательный момент для меня. Я не играл полный матч с 27 марта прошлого года. Чувства пока замечательные, ведь еще забить удалось. Вместе с тем хочу поздравить Пуриту, который пережил тяжелые времена из-за травмы колена и сейчас также вернулся. Я очень счастлив за него. И благодарен всем за возможность снова почувствовать игру изнутри.

– Твоя последняя травма стала большим разочарованием в преддверии возобновления сезона. Какие были тогда мысли и как ты преодолел эту ситуацию?

– Да, это был очень трудный момент для меня, ведь упустил возможность помочь команде в Лиге конференций. Я пришел сюда именно для этого – помогать команде, играть и демонстрировать все, что умею. Но в первые дни случились две одинаковые небольшие травмы на обеих ногах… Я хочу поблагодарить клуб, тренеров, персонал за заботу и поддержку. Сейчас я чувствую себя готовым полностью и хочу показать это в игре. Конечно, только тренер будет решать, буду ли играть.

– С нетерпением ждешь теперь уже официальных матчей?

– Мы должны концентрироваться на получении трех очков в каждом матче. Должны настраиваться на максимум как на выезде, так и дома, чтобы достичь нашей мечты и стать чемпионами.

– Как тебе Украина? Какое впечатление производит Ужгород?

– О, здорово! Это спокойный город, несколько похожий не тот, где я жил в Америке. Поэтому, чувствую себя здесь как дома. В команде очень приятные люди – все дружелюбны и готовы помочь. Некоторые игроки пытаются говорить некоторые слова на испанском, а я, в свою очередь, учу украинский язык.

По теме:
Днепр-1 и Металлист обошлись в спарринге без победителя
Гендиректор Вереса: «Есть угроза борьбы за выживание, это недопустимо»
Днепр-1 и Металлист проведут товарищеский матч в закрытом режиме
Рональд Матаррита Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, почему Яремчук выходит в старте»
Футбол | 25 марта 2023, 13:09 0
Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, почему Яремчук выходит в старте»
Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, почему Яремчук выходит в старте»

Специалист недоволен решением Ротаня в сборной Украины

Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном
Футбол | 24 марта 2023, 20:33 1
Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном
Известны расходы Баварии по расставанию с Нагельсманном

Увольнение тренера дорого обойдется мюнхенцам

Промоутер Фьюри: «Тайсон делает то, что хочет. Может завершить карьеру»
Бокс | 24.03.2023, 18:13
Промоутер Фьюри: «Тайсон делает то, что хочет. Может завершить карьеру»
Промоутер Фьюри: «Тайсон делает то, что хочет. Может завершить карьеру»
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Другие виды | 25.03.2023, 05:31
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Футбол | 25.03.2023, 11:44
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
witcher_rr
Красавчик,удачі в в Україні
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
23.03.2023, 18:50
Футбол
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
24.03.2023, 06:17 12
Футбол
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
24.03.2023, 08:33 3
Футбол
Украина U-19 разгромила Румынию в отборе к Евро. Впереди – дуэль с Сербией
Украина U-19 разгромила Румынию в отборе к Евро. Впереди – дуэль с Сербией
23.03.2023, 23:23
Футзал
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
24.03.2023, 06:06
Другие виды
ДЮБУА: «Почему бы не сразиться с Усиком сейчас? Я смогу нокаутировать его»
ДЮБУА: «Почему бы не сразиться с Усиком сейчас? Я смогу нокаутировать его»
23.03.2023, 20:31 5
Бокс
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
24.03.2023, 12:30 5
Бокс
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
23.03.2023, 16:13 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности