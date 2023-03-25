Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига25 марта 2023, 16:22 | Обновлено 25 марта 2023, 16:27
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Кривбасс обыграл Кремень в товарищеском поединке
Команда из Кривого Рога заполнила паузу в чемпионате Украины
25 марта 2023, 16:22 | Обновлено 25 марта 2023, 16:27
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Криворожский «Кривбасс» провел товарищеский матч с «Кремнем» из Кременчуга. Игра позволила команде заполнить паузу в украинской Премьер-лиге на игры сборных команд.
Голы Хомченовского и Капича принесли подопечным Юрия Вернидуба победу со счетом 2:1.
Товарищеский матч
«Кривбасс» – «Кремень» – 2:1
Голы: Хомченовский, 52 (1:0). Капич, 55 (2:0). Панчишин, 87 (2:1).
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