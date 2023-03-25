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Товарищеские матчи
Кривбасс
25.03.2023 13:00 – FT 2 : 1
Кремень
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Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 16:22 | Обновлено 25 марта 2023, 16:27
97
0

Кривбасс обыграл Кремень в товарищеском поединке

Команда из Кривого Рога заполнила паузу в чемпионате Украины

25 марта 2023, 16:22 | Обновлено 25 марта 2023, 16:27
97
0
Кривбасс обыграл Кремень в товарищеском поединке
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» провел товарищеский матч с «Кремнем» из Кременчуга. Игра позволила команде заполнить паузу в украинской Премьер-лиге на игры сборных команд.

Голы Хомченовского и Капича принесли подопечным Юрия Вернидуба победу со счетом 2:1.

Товарищеский матч

«Кривбасс» – «Кремень» – 2:1

Голы: Хомченовский, 52 (1:0). Капич, 55 (2:0). Панчишин, 87 (2:1).

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Кривбасс Кривой Рог Кремень Кременчуг товарищеские матчи Рифет Капич Дмитрий Хомченовский
Источник Sport.ua
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