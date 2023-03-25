Криворожский «Кривбасс» провел товарищеский матч с «Кремнем» из Кременчуга. Игра позволила команде заполнить паузу в украинской Премьер-лиге на игры сборных команд.

Голы Хомченовского и Капича принесли подопечным Юрия Вернидуба победу со счетом 2:1.

Товарищеский матч

«Кривбасс» – «Кремень» – 2:1

Голы: Хомченовский, 52 (1:0). Капич, 55 (2:0). Панчишин, 87 (2:1).