Со зрителями на трибунах. Кривбасс проведет спарринг с Кремнем

«Кривбасс» официально сообщил о том, что завтра, 25 марта команда проведет товарищеский матч против «Кремня» из Первой лиги. Начало матча – в 13:00.

Матч состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк». На матч будут допущены зрители в ограниченном количестве.

Согласно Регламенту, в период военного положения на матч допускаются не больше 280 человек. 80 из них – представители клубов.

Таким образом, на матч допустят не больше 200 болельщиков. Аккредитироваться для посещения матча можно здесь.