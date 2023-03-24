Украина. Премьер лига24 марта 2023, 15:34 | Обновлено 24 марта 2023, 16:01
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Со зрителями на трибунах. Кривбасс проведет спарринг с Кремнем
Матч с «Кремнем» состоится 25 марта
24 марта 2023, 15:34 | Обновлено 24 марта 2023, 16:01
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«Кривбасс» официально сообщил о том, что завтра, 25 марта команда проведет товарищеский матч против «Кремня» из Первой лиги. Начало матча – в 13:00.
Матч состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк». На матч будут допущены зрители в ограниченном количестве.
Согласно Регламенту, в период военного положения на матч допускаются не больше 280 человек. 80 из них – представители клубов.
Таким образом, на матч допустят не больше 200 болельщиков. Аккредитироваться для посещения матча можно здесь.
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