Оливер КАН: «Уволить Нагельсманна – обдуманное решение»
Гендиректор «Баварии» – о смене главного тренера
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:
«Последние несколько дней были трудными для всех нас. Это были нелегкие дни. Ожидаю, что у меня будет ночь или две, когда я не высплюсь по-настоящему хорошо. Это часть процесса увольнения тренера.
Юлиан – отличный, очень, очень хороший тренер. Мы всегда хорошо ладили на личном уровне, а также хорошо работали вместе. Мы обязаны обеспечить [клубу] спортивный успех. Мы задали себе вопрос: почему в игре команды наблюдаются такие колебания?
Мы могли бы относиться к этому спокойнее и позволить этому продолжаться, надеясь, что наконец сможем добиться стабильности. Команда показала, на что она способна, в матче с «ПСЖ».
Мы посчитали, что наши цели на этот и следующий сезон находятся под угрозой. Поэтому мы пришли к выводу, что уволим Юлиана. Это было очень хорошо обдуманное решение. Это был процесс, и определенно не эмоциональная реакция».
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