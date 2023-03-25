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  4. Оливер КАН: «Уволить Нагельсманна – обдуманное решение»
Германия
25 марта 2023, 15:43 |
720
3

Оливер КАН: «Уволить Нагельсманна – обдуманное решение»

Гендиректор «Баварии» – о смене главного тренера

25 марта 2023, 15:43 |
720
3
Оливер КАН: «Уволить Нагельсманна – обдуманное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:

«Последние несколько дней были трудными для всех нас. Это были нелегкие дни. Ожидаю, что у меня будет ночь или две, когда я не высплюсь по-настоящему хорошо. Это часть процесса увольнения тренера.

Юлиан – отличный, очень, очень хороший тренер. Мы всегда хорошо ладили на личном уровне, а также хорошо работали вместе. Мы обязаны обеспечить [клубу] спортивный успех. Мы задали себе вопрос: почему в игре команды наблюдаются такие колебания?

Мы могли бы относиться к этому спокойнее и позволить этому продолжаться, надеясь, что наконец сможем добиться стабильности. Команда показала, на что она способна, в матче с «ПСЖ».

Мы посчитали, что наши цели на этот и следующий сезон находятся под угрозой. Поэтому мы пришли к выводу, что уволим Юлиана. Это было очень хорошо обдуманное решение. Это был процесс, и определенно не эмоциональная реакция».

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Оливер Кан Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
Источник 90min
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Metalist1925
Керівники Баварії ставлять самі себе на голову вище всіх і кожна поразка - це болюче падіння для них. Короче кажучи, програвати вони не вміють....
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0
Gargantua
еще более обдуманое чем назначить
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0
Sher15
По замыслу Кана никто не имеет права опережать Баварию.Тогдв в чем смысл соревнования ?
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0
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