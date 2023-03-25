ФЕДОРЧУК: «Зинченко слева должен играть против более слабых соперников»

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук в преддверии стартового матча сборной Украины в квалификации Евро-2024 высказался об оптимальной позиции Александра Зинченко в национальной команде.

«Я считаю, что если игрок слева играет ярко, то лучше его не переставлять, а в центр найти кого-то попроще. Но есть тренеры, которые мыслят по-другому. Есть хороший пример.

Марадоне в сборной Аргентины казалось, что Месси будет хорош в роле разыгрывающего плеймейкера. Все знают, чем это закончилось.

Но против Англии нужно в защиту ставить Миколенко. Зинченко слева должен играть против более слабых соперников», - сказал Федорчук.

Напомним, сборная Украины стартует в групповом этапе отбора на чемпионат Европы 2024 поединком второго тура против Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 26 марта и начнется в 19:00 по киевскому времени.