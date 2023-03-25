Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДОРЧУК: «Зинченко слева должен играть против более слабых соперников»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 14:28 | Обновлено 25 марта 2023, 14:31
411
0

ФЕДОРЧУК: «Зинченко слева должен играть против более слабых соперников»

Специалист не верит в Александра как защитника

25 марта 2023, 14:28 | Обновлено 25 марта 2023, 14:31
411
0
ФЕДОРЧУК: «Зинченко слева должен играть против более слабых соперников»
УАФ. Александр Зинченко и Виталий Миколенко

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук в преддверии стартового матча сборной Украины в квалификации Евро-2024 высказался об оптимальной позиции Александра Зинченко в национальной команде.

«Я считаю, что если игрок слева играет ярко, то лучше его не переставлять, а в центр найти кого-то попроще. Но есть тренеры, которые мыслят по-другому. Есть хороший пример.

Марадоне в сборной Аргентины казалось, что Месси будет хорош в роле разыгрывающего плеймейкера. Все знают, чем это закончилось.

Но против Англии нужно в защиту ставить Миколенко. Зинченко слева должен играть против более слабых соперников», - сказал Федорчук.

Напомним, сборная Украины стартует в групповом этапе отбора на чемпионат Европы 2024 поединком второго тура против Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 26 марта и начнется в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Англия – Украина. Текстовая трансляция матча
Вячеслав ШЕВЧУК: «Ротаня ждет тяжелый период, но он справится»
Михаил МУДРИК: «Едем на Уэмбли за победой»
Олег Федорчук Арсенал Лондон сборная Украины по футболу Александр Зинченко
Источник Український футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Футбол | 24 марта 2023, 23:42 3
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024

Возвращение Рональда Кумана в сборную получилось очень неудачным

Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Другие виды | 25 марта 2023, 05:31 0
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки
Разоблачение Поворознюка, новые правила, боевой спарринг молодежки

Главные новости на Sport.ua за 24 марта

КОНОПЛЯНКА: «Будем настраиваться на победу, как бы это смешно ни звучало»
Футбол | 25.03.2023, 08:52
КОНОПЛЯНКА: «Будем настраиваться на победу, как бы это смешно ни звучало»
КОНОПЛЯНКА: «Будем настраиваться на победу, как бы это смешно ни звучало»
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
Футбол | 24.03.2023, 18:54
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария уволила Нагельсманна, Тухель – новый тренер
Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо
Футбол | 25.03.2023, 08:58
Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо
Атлетико Минейро ждет ответ Шахтера по Педриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
24.03.2023, 17:29 8
Футбол
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
23.03.2023, 22:12 28
Бокс
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
23.03.2023, 18:50
Футбол
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
23.03.2023, 18:40 5
Бокс
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Брентфорд – Украина – 0:2. Видео голов и обзор матча
24.03.2023, 08:33 3
Футбол
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
24.03.2023, 12:30 5
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
23.03.2023, 09:42 47
Бокс
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности