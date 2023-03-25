В воскресенье, 25 марта, состоится матч квалификации чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Украины.

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире поединок Англия – Украина покажет медиасервис MEGOGO, а также региональные телеканалы «Суспильного» на T2.

Для сборной Украины, которую тренирует исполняющий обязанности наставника Руслан Ротань, это будет первый официальный матч за полгода.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Украина.