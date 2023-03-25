Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Поединок состоится в воскресенье, 26 марта
В воскресенье, 25 марта, состоится матч квалификации чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Украины.
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
В прямом эфире поединок Англия – Украина покажет медиасервис MEGOGO, а также региональные телеканалы «Суспильного» на T2.
Для сборной Украины, которую тренирует исполняющий обязанности наставника Руслан Ротань, это будет первый официальный матч за полгода.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Украина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Миланский клуб летом может провести ротацию наставников
Эбани Бриджес не понравился тон общения со стороны британского бойца