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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 12:04 | Обновлено 25 марта 2023, 12:30
675
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина

Поединок состоится в воскресенье, 26 марта

25 марта 2023, 12:04 | Обновлено 25 марта 2023, 12:30
675
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 марта, состоится матч квалификации чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Украины.

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок Англия – Украина покажет медиасервис MEGOGO, а также региональные телеканалы «Суспильного» на T2.

Для сборной Украины, которую тренирует исполняющий обязанности наставника Руслан Ротань, это будет первый официальный матч за полгода.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Украина.

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Источник Sport.ua
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