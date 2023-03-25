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  4. Гарри МАГУАЙР: «Если не выиграем Евро-2024, это будет провал»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 14:19 |
409
4

Гарри МАГУАЙР: «Если не выиграем Евро-2024, это будет провал»

Защитник сборной Англии нацелен только на победу

25 марта 2023, 14:19 |
409
4
Гарри МАГУАЙР: «Если не выиграем Евро-2024, это будет провал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр накануне матча отбора на Евро-2024 против Украины рассказал о своих целях на этот цикл:

«Я думаю, что у меня – еще и в моем возрасте, сейчас мне 30 лет – такой образ мышления: «Если мы не выиграем турнир, это будет провал».

Мы должны пройти занять в отборе первое место – я имею в виду, что это сложная группа, но мы приехали на матч с Италией и добились потрясающего результата.

Но таков мой образ мышления. Я уже побывал на трех крупных турнирах и был близок к победе. Я верю, что у нас есть игроки, способные выиграть».

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Гарри Магуайр сборная Англии по футболу Евро-2024
Источник 90min
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Александр
З тобою у складі Англія точно не виграє  
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+2
Умник
Песня болельщиков Мю у меня в голове играет)))))
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+1
Sher15
Победа Англии в гостях была неожиданной и если Англия у Италии ещё и дома выиграет то появляются шансы Украины опередить Италию 
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0
andre_lui
Степ бай степ. Спочатку з групи вийти потрібно
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0
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