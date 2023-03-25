Гарри МАГУАЙР: «Если не выиграем Евро-2024, это будет провал»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр накануне матча отбора на Евро-2024 против Украины рассказал о своих целях на этот цикл:

«Я думаю, что у меня – еще и в моем возрасте, сейчас мне 30 лет – такой образ мышления: «Если мы не выиграем турнир, это будет провал».

Мы должны пройти занять в отборе первое место – я имею в виду, что это сложная группа, но мы приехали на матч с Италией и добились потрясающего результата.

Но таков мой образ мышления. Я уже побывал на трех крупных турнирах и был близок к победе. Я верю, что у нас есть игроки, способные выиграть».