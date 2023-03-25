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  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Ротаня ждет тяжелый период, но он справится»
Украина. Премьер лига
25 марта 2023, 14:02 | Обновлено 25 марта 2023, 14:24
116
2

Вячеслав ШЕВЧУК: «Ротаня ждет тяжелый период, но он справится»

Специалист поддержал своего бывшего ассистента

25 марта 2023, 14:02 | Обновлено 25 марта 2023, 14:24
116
2
Вячеслав ШЕВЧУК: «Ротаня ждет тяжелый период, но он справится»
ФК Олимпик Донецк. Руслан Ротань и Вячеслав Шевчук

Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о своем бывшем партнере по «Днепру» и национальной команде Руслане Ротане, которого он приглашал в свой тренерский штаб в донецком «Олимпике».

«Он – отличный человек и большой профессионал. Таким он был игроком и таким является тренером. Он развивается и делает хорошую работу, это видно».

Шевчук уверен, что несмотря на огромный скоп работы, который сейчас есть у Ротаня, он с ней справится, а игроки сборной ему только в этом будут помогать.

«Его ждет сложный период, очень большая нагрузка. Но, наверное, ситуация сложилась так. Уверен, игроки всех его команд поддержат его, пойдут на встречу и будут помогать ему, чтобы все команды имели позитивный результат», - сказал Шевчук.

Напомним, Шевчук возглавлял «Олимпик» с октября 2018 по апрель 2019 года. Ротань был его ассистентом в донецком клубе с октября по декабрь 2018 года.

Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта, матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Вячеслав Шевчук Руслан Ротань сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 2
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Sher15
Поражает когда обоссавшийся ватник Шевчук даёт людям советы .Интересно на каком основании ? Косит под Анчелотти ?
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0
aleks8-48
Насколько я помню Шевчук ни когда не был партнёром Ротаня по Днепру.
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0
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