Варан рассказал, в каком клубе завершит карьеру

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что завершит свою карьеру либо в составе «Красных дьяволов», либо вернется в свой родной клуб, «Ланс»:

«Я закончу карьеру либо в Мадриде, либо в «Манчестере», либо в «Лансе». Уверен, что у меня не будет еще одного клуба. Завершить карьеру в Мадриде, на мой взгляд, будет сложно. Так что, скорее всего, завершу в Манчестере или Лансе».

Напомним, в феврале Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции.