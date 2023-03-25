Англия25 марта 2023, 13:47 |
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Варан рассказал, в каком клубе завершит карьеру
Новых клубов в карьере защитника «Манчестер Юнайтед» уже не будет
25 марта 2023, 13:47 |
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что завершит свою карьеру либо в составе «Красных дьяволов», либо вернется в свой родной клуб, «Ланс»:
«Я закончу карьеру либо в Мадриде, либо в «Манчестере», либо в «Лансе». Уверен, что у меня не будет еще одного клуба. Завершить карьеру в Мадриде, на мой взгляд, будет сложно. Так что, скорее всего, завершу в Манчестере или Лансе».
Напомним, в феврале Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции.
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