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Англия
25 марта 2023, 13:47 |
451
1

Варан рассказал, в каком клубе завершит карьеру

Новых клубов в карьере защитника «Манчестер Юнайтед» уже не будет

25 марта 2023, 13:47 |
451
1
Варан рассказал, в каком клубе завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что завершит свою карьеру либо в составе «Красных дьяволов», либо вернется в свой родной клуб, «Ланс»:

«Я закончу карьеру либо в Мадриде, либо в «Манчестере», либо в «Лансе». Уверен, что у меня не будет еще одного клуба. Завершить карьеру в Мадриде, на мой взгляд, будет сложно. Так что, скорее всего, завершу в Манчестере или Лансе».

Напомним, в феврале Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Ланс завершение карьеры
Источник GQ
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Комментарии 1
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Алексей Юрченко
Щось він себе як пердун старий поводить, залишив збірну, про завершення кар'єри думає, і це в 29 років, як для захисника ще ж грати й грати
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