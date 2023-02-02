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Франция
02 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:29
398
1

ОФИЦИАЛЬНО. Варан завершил карьеру в сборной Франции

Защитник объявил о своем решении

02 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:29
398
1
ОФИЦИАЛЬНО. Варан завершил карьеру в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан у себя в соцсетях объявил о завершении карьеры в сборной Франции в возрасте 29 лет.

Варан дебютировал за сборную Франции в 2013 году. Суммарно провел за национальную команду 93 матча и забил 5 голов.

Со сборной Франции Варан стал чемпионом мира 2018 года, а также доходил до финалов домашнего Евро-2016 и ЧМ-2022 в Катаре.

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Рафаэль Варан сборная Франции по футболу Манчестер Юнайтед
Источник Instagram
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Serhii Babak
тю, сотку откатав би  і отдихать пішов
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