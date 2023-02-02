ОФИЦИАЛЬНО. Варан завершил карьеру в сборной Франции

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан у себя в соцсетях объявил о завершении карьеры в сборной Франции в возрасте 29 лет.

Варан дебютировал за сборную Франции в 2013 году. Суммарно провел за национальную команду 93 матча и забил 5 голов.

Со сборной Франции Варан стал чемпионом мира 2018 года, а также доходил до финалов домашнего Евро-2016 и ЧМ-2022 в Катаре.