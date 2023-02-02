Франция02 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:29
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ОФИЦИАЛЬНО. Варан завершил карьеру в сборной Франции
Защитник объявил о своем решении
02 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:29
398
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан у себя в соцсетях объявил о завершении карьеры в сборной Франции в возрасте 29 лет.
Варан дебютировал за сборную Франции в 2013 году. Суммарно провел за национальную команду 93 матча и забил 5 голов.
Со сборной Франции Варан стал чемпионом мира 2018 года, а также доходил до финалов домашнего Евро-2016 и ЧМ-2022 в Катаре.
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