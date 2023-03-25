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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 13:24 | Обновлено 25 марта 2023, 13:25
300
1

Михаил МУДРИК: «Едем на Уэмбли за победой»

Хавбек сборной Украины – о предстоящем матче с Англией

25 марта 2023, 13:24 | Обновлено 25 марта 2023, 13:25
300
1
Михаил МУДРИК: «Едем на Уэмбли за победой»
УАФ. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча квалификации Евро-2024 против национальной команды Англии.

«Мы собираемся поехать на «Уэмбли» не только для того, чтобы сыграть матч. Мы едем за победой. Если вы хотите выиграть, то у вас всегда есть шанс. Если ты хочешь сыграть вничью или просто провести матч, то ты никогда не победишь», - сказал Мудрик.

Матч Англия – Украина состоится 26 марта. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Михаил Мудрик сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник Sky Sports
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