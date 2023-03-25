Михаил МУДРИК: «Едем на Уэмбли за победой»
Хавбек сборной Украины – о предстоящем матче с Англией
Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча квалификации Евро-2024 против национальной команды Англии.
«Мы собираемся поехать на «Уэмбли» не только для того, чтобы сыграть матч. Мы едем за победой. Если вы хотите выиграть, то у вас всегда есть шанс. Если ты хочешь сыграть вничью или просто провести матч, то ты никогда не победишь», - сказал Мудрик.
Матч Англия – Украина состоится 26 марта. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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