Дидье ДЕШАМ: «Это был футбол высочайшего уровня»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу 4:0 над Нидерландами в отборе на Евро-2024 (24 марта):

«Это был очень хороший вечер. Мы действовали эффективно в обеих штрафных – это футбол наивысшего уровня.Сейчас нужно думать об Ирландии, у нас всего три дня на восстановление. Они сегодня не играли и наверняка смотрели этот матч».

Матч с Ирландией Франция проведет в понедельник, 27 марта.