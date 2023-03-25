Чемпионат Европы25 марта 2023, 13:03 |
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Дидье ДЕШАМ: «Это был футбол высочайшего уровня»
Тренер сборной Франции – о победе над Нидерландами
25 марта 2023, 13:03 |
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу 4:0 над Нидерландами в отборе на Евро-2024 (24 марта):
«Это был очень хороший вечер. Мы действовали эффективно в обеих штрафных – это футбол наивысшего уровня.Сейчас нужно думать об Ирландии, у нас всего три дня на восстановление. Они сегодня не играли и наверняка смотрели этот матч».
Матч с Ирландией Франция проведет в понедельник, 27 марта.
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