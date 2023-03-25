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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 13:03 |
266
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Дидье ДЕШАМ: «Это был футбол высочайшего уровня»

Тренер сборной Франции – о победе над Нидерландами

25 марта 2023, 13:03 |
266
0
Дидье ДЕШАМ: «Это был футбол высочайшего уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу 4:0 над Нидерландами в отборе на Евро-2024 (24 марта):

«Это был очень хороший вечер. Мы действовали эффективно в обеих штрафных – это футбол наивысшего уровня.Сейчас нужно думать об Ирландии, у нас всего три дня на восстановление. Они сегодня не играли и наверняка смотрели этот матч».

Матч с Ирландией Франция проведет в понедельник, 27 марта.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Франция - Нидерланды Евро-2024
Источник УЕФА
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