Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, почему Яремчук выходит в старте»
Специалист недоволен решением Ротаня в сборной Украины
Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался о контрольном матче сборной Украины под руководством Руслана Ротаня с английским «Брентфордом Б» (2:0).
«Товарищеские игры сложно объяснять. Я вот не понимаю, почему Яремчук выходит в стартовом составе. Это для меня загадка. Мне кажется, что это не финальный вид стартового состава. Я считаю, что Ротань хотел посмотреть многих футболистов, немного запутать англичан».
Также эксперт назвал основные козыри «сине-желтых» в предстоящем поединке против сборной Англии.
«У нас есть невероятно быстрые футболисты в группе атаки. Цыганков и Мудрик должны будут показывать свои лучшие качества, а для этого нужно подобрать правильную стратегию, чтобы их скорость принесла нам пользу».
Добавим, что Яремчук в текущем сезоне провел за «Брюгге» 24 матча, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.
Нападающий «Днепра-1» Довбик в этом сезоне отыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и оформил четыре результативных передачи.
Матч отбора Евро-2024 Англия – Украина состоится 26 марта. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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