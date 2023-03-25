Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, почему Яремчук выходит в старте»

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался о контрольном матче сборной Украины под руководством Руслана Ротаня с английским «Брентфордом Б» (2:0).

«Товарищеские игры сложно объяснять. Я вот не понимаю, почему Яремчук выходит в стартовом составе. Это для меня загадка. Мне кажется, что это не финальный вид стартового состава. Я считаю, что Ротань хотел посмотреть многих футболистов, немного запутать англичан».

Также эксперт назвал основные козыри «сине-желтых» в предстоящем поединке против сборной Англии.

«У нас есть невероятно быстрые футболисты в группе атаки. Цыганков и Мудрик должны будут показывать свои лучшие качества, а для этого нужно подобрать правильную стратегию, чтобы их скорость принесла нам пользу».

Добавим, что Яремчук в текущем сезоне провел за «Брюгге» 24 матча, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.

Нападающий «Днепра-1» Довбик в этом сезоне отыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и оформил четыре результативных передачи.

Матч отбора Евро-2024 Англия – Украина состоится 26 марта. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.