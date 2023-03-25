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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Англия
25 марта 2023, 11:44 | Обновлено 25 марта 2023, 12:03
217
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»

Специалист указал на главный минус защитника «Арсенала»

25 марта 2023, 11:44 | Обновлено 25 марта 2023, 12:03
217
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением, на какой позиции игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко действует лучше.

«Понятно, что ему лучше играть в полузащите, в атаке Зинченко хорош, но проблема заключается в том, что он не умеет отбирать. Он – как Алиев, который тоже хороший футболист, но отбирать не умел.

Кто мне больше импонирует: Алиев в лучшие годы или Зинченко сейчас? Они оба техничные, но у Алиева поставленный удар, поэтому он уже интереснее. А так, они оба хорошие футболисты», – сказал Леоненко.

В текущем сезоне 26-летний Зинченко в составе «Арсенала» провел 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал два ассиста.

Во время игровой карьеры Алиев выступал за «Динамо», «Локомотив», «Анжи», «Днепр», запорожский «Металлург» и «Тараз». В составе киевской команды провел 134 матча, забил 30 мячей и сделал 28 ассистов.

За сборную Украины Алиев отыграл 28 поединков и забил шесть мячей.

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Виктор Леоненко Александр Алиев Александр Зинченко Арсенал Лондон сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 2
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Sher15
Ватник нарочно унижает Зинченко .злится что того хвалят 
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+2
axylinam
У Алиева убогая спортивная карьера в отличии от Зинченко, у Леоненко крыша поехала окончательно, хорошо поставленный удар немножко продлил маленький успешный отрезок карьеры Алиева
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+2
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