Виктор ЛЕОНЕНКО: «Алиев интереснее, чем Зинченко. У него поставленный удар»

Известный футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением, на какой позиции игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко действует лучше.

«Понятно, что ему лучше играть в полузащите, в атаке Зинченко хорош, но проблема заключается в том, что он не умеет отбирать. Он – как Алиев, который тоже хороший футболист, но отбирать не умел.

Кто мне больше импонирует: Алиев в лучшие годы или Зинченко сейчас? Они оба техничные, но у Алиева поставленный удар, поэтому он уже интереснее. А так, они оба хорошие футболисты», – сказал Леоненко.

В текущем сезоне 26-летний Зинченко в составе «Арсенала» провел 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал два ассиста.

Во время игровой карьеры Алиев выступал за «Динамо», «Локомотив», «Анжи», «Днепр», запорожский «Металлург» и «Тараз». В составе киевской команды провел 134 матча, забил 30 мячей и сделал 28 ассистов.

За сборную Украины Алиев отыграл 28 поединков и забил шесть мячей.