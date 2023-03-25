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  4. Рональд КУМАН: «Мы играли слишком наивно»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 11:31 |
284
2

Рональд КУМАН: «Мы играли слишком наивно»

Тренер сборной Нидерландов – о поражении от Франции

25 марта 2023, 11:31 |
284
2
Рональд КУМАН: «Мы играли слишком наивно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение 0:4 от Франции в матче отбора на Евро-2024:

«Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно. Обидно, что многие игроки выбыли из-за болезни, но сейчас не об этом.

Мы определенно сыграли не лучшим образом. Я обвиняю не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал больше».

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Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу Франция - Нидерланды Евро-2024
Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Бензар Євген
Дивно що у такої славної футбольної країни такий посередній тренер! Куман був дуже яскравим гравцем але ж нічогісінько не показав як тренер ще! 
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