Чемпионат Европы25 марта 2023, 11:31 |
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Рональд КУМАН: «Мы играли слишком наивно»
Тренер сборной Нидерландов – о поражении от Франции
25 марта 2023, 11:31 |
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение 0:4 от Франции в матче отбора на Евро-2024:
«Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно. Обидно, что многие игроки выбыли из-за болезни, но сейчас не об этом.
Мы определенно сыграли не лучшим образом. Я обвиняю не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал больше».
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Комментарии 2
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Дивно що у такої славної футбольної країни такий посередній тренер! Куман був дуже яскравим гравцем але ж нічогісінько не показав як тренер ще!
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