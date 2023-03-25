Рональд КУМАН: «Мы играли слишком наивно»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение 0:4 от Франции в матче отбора на Евро-2024:

«Мы потеряли мяч в 20 метрах от ворот и были наказаны классным соперником. Играли слишком наивно. Обидно, что многие игроки выбыли из-за болезни, но сейчас не об этом.

Мы определенно сыграли не лучшим образом. Я обвиняю не только молодежь, от ветеранов я тоже ждал больше».